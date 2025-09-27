السبت 27 سبتمبر 2025
الأتعاب بالدولار، تلميذ فريد الديب يتولى الدفاع عن عصابة أوكرانية متهمة بتصنيع وتصدير المخدرات

محام شهير يتولى الدفاع
محام شهير يتولى الدفاع عن عصابة تهريب مخدرات، فيتو

توالي المحامي أشرف نبيل الدفاع عن إحدى العصابات الأوكرانية الشهيرة التي نجحت الاجهزة الامنية في ضبطتها مؤخرا، مقابل أتعاب تخطت 3 ملايين دولار.

وذلك بعدما  لجأ شركاء المتهمين بالخارج إلى المحامي المصري أشرف نبيل، الذي عمل لسنوات في مكتب فريد الديب، قبل أن يعمل بشكل خاص، حيث كان مديرًا لمكتب فريد الديب. 
 

كما سبق للمحامي أشرف نبيل الدفاع عن محمد عادل، قاتل فتاة المنصور الطالبة نيرة أشرف، في القضية التي أحيل فيها إلى المفتي تمهيدًا لإعدامه.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 23 أبريل 2025، حين تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، بعد تبادل معلومات مع الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، من ضبط تشكيل عصابي دولي يضم عناصر أوكرانية بينهم نساء، يتزعمه عنصر إجرامي شديد الخطورة مطلوب على المستوى الدولي، تخصص في تصنيع وتهريب وتصدير المواد المخدرة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن أن زعيم التشكيل استأجر فيلا بدائرة قسم أول 6 أكتوبر وحولها إلى وكر لتصنيع مخدر الآيس وتصديره إلى الخارج، خاصة إلى إيطاليا، حيث عثرت قوات الشرطة خلال المداهمة على آلات وأدوات ومطاحن ومساحيق تستخدم في التصنيع والتبخير والفصل، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام المخدرة قُدرت بما يقرب من طن كامل، فضلًا عن 6 جوازات سفر أوكرانية، وحاسوبين محمولين، و7 هواتف عليها محافظ للعملات الإلكترونية، وشريحتي اتصال دولية.

واعترفت إحدى المتهمات وتدعى (O.E) بأنها سبق ونجحت في تهريب 5 شحنات كبيرة من المادة الفعالة التي تدخل في تصنيع مخدر الآيس من مصر إلى إيطاليا، وأمرت الجهات المختصة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

