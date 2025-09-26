بخطوات بسيطة، طريقة عمل كيكة البسيسة في المنزل

طريقة عمل كيكة البسيسة، كيكة البسيسة من أشهر أنواع الكيكات الشعبية في مصر وبعض الدول العربية، وهي كيكة تقليدية تعتمد بشكل أساسي على دقيق الذرة الذي يمنحها طعم مميز ولون ذهبي رائع.

وتشتهر البسيسة بأنها خفيفة على المعدة، ولذيذة الطعم، وسهلة التحضير، كما أنها تعتبر من الوصفات الاقتصادية التي يمكن إعدادها بمكونات متوفرة في كل بيت.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل كيكة البسيسة.

مكونات عمل كيكة البسيسة:-

1 كوب دقيق ذرة

1 كوب دقيق ابيض

1 كوب سكر

1 كوب حليب

نصف كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة

3 بيضات

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا اختياري

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

قشر ليمونة مبشور لإضافة نكهة مميزة

طريقة عمل كيكة البسيسة:-

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية، وادهني صينية خبز بالزبدة أو الزيت، ثم رشي عليها القليل من الدقيق لمنع التصاق الكيكة.

في وعاء متوسط الحجم، اخلطي دقيق الذرة مع الدقيق الأبيض والبيكنج بودر والملح، ثم أضيفي قشر الليمون المبشور.

في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يتضاعف الحجم ويصبح القوام كريمي فاتح اللون.

أضيفي الزيت والفانيليا والحليب تدريجيا إلى خليط البيض مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج المكونات جيدا.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى المكونات السائلة مع التحريك برفق باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا، حتى تحصلي على عجينة متجانسة خالية من التكتلات.

صبي العجينة في الصينية المجهزة، ثم أدخليها الفرن لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة، أو حتى يتحول سطح الكيكة إلى اللون الذهبي ويخرج عود خشبي نظيف عند غرسه في المنتصف.

بعد أن تبرد الكيكة قليلا، قطعيها مربعات أو مثلثات وقدميها مع كوب شاي ساخن أو حليب دافئ.

يمكن رش السكر البودرة على الوجه بعد أن تبرد الكيكة.

إضافة جوز الهند المبشور إلى الخليط يعطي نكهة لذيذة.

يمكن تزيين الوجه بالقليل من المكسرات المفرومة مثل اللوز أو البندق.

لمحبي الطعم الغني، يمكن دهن سطح الكيكة بالقليل من المربى أو العسل.

لنتيجة مضمونة يجب نخل الدقيق جيدا حتى تكون الكيكة هشة.

لا تفتحي باب الفرن أثناء الخبز حتى لا تهبط الكيكة.

يمكنك استبدال الحليب بالزبادي لمنح الكيكة طراوة أكثر.

يفضل استخدام زيت نباتي خفيف حتى لا يؤثر على الطعم.

فوائد كيكة البسيسة

وكيكة البسيسة لا تتميز فقط بمذاقها، بل تحمل قيمة غذائية جيدة، فهي تحتوي على:

دقيق الذرة الغني بالألياف الذي يساعد على تحسين الهضم.

البيض والحليب اللذان يمدان الجسم بالبروتين والكالسيوم.

الزيوت النباتية التي تضيف الطاقة وتمنح الكيكة قوام هش.

