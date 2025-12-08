الإثنين 08 ديسمبر 2025
اقتصاد

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري والبربون في سوق العبور

سعر السمك اليوم، شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض في بعض الأصناف واستقرار أخرى، وذلك وفق آخر تحديثات السوق في قطاع الأسماك، أحد أهم القطاعات الغذائية ذات الطلب المرتفع داخل الأسواق المصرية.

أسماك المياه العذبة

البلطي الممتاز: بين 60 و64 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البلطي المتوسط: بين 52 و58 جنيهًا.

البلطي الأسواني: من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض: بين 200 و300 جنيه.

البياض الأملس البلدي: من 150 إلى 250 جنيهًا.

الثعابين: بين 100 و600 جنيه للكيلو.

أسعار المكرونة والسبيط والقرش

المكرونة السويسي: من 70 إلى 140 جنيهًا بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

المكرونة المجمدة: بين 30 و60 جنيهًا.

السبيط: بين 250 و400 جنيه للكيلو.

سمك القرش: من 100 إلى 150 جنيهًا.

سمك حدادي: بين 30 و50 جنيهًا.

المرجان المجمد: بين 30 و60 جنيهًا.

الكابوريا والمرجان والبربون

الكابوريا: بين 50 و180 جنيهًا.

المرجان وسط: من 110 إلى 170 جنيهًا.

البربون وسط: بين 170 و230 جنيهًا بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

البربون المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: بين 960 و1200 جنيهًا.

الجمبري الممتاز: من 830 إلى 930 جنيهًا بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

الجمبري الحجم الوسط: بين 740 و800 جنيه بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

الجمبري الوسط المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا.

الجمبري الصغير الطازج: بين 200 و400 جنيه للكيلو.

أسعار البوري والسردين والماكريل

البوري الكبير: من 180 إلى 240 جنيهًا.

البوري الوسط: بين 100 و150 جنيهًا.

السردين المجمد: من 30 إلى 70 جنيهًا.

الماكريل المجمد: بين 110 و180 جنيهًا للكيلو.

