طريقة عمل كيكة قدرة قادر فى خطوات بسيطة وناجحة

طريقة عمل كيكة قدرة قادر، كيكة قدرة قادر من أنواع الكيك الشهيرة التى لها شكل شهى ومذاق لا يقاوم، فهى مزيج من كيك الشيكولاتة والكريم كراميل.

وطريقة عمل كيكة قدرة قادر، بسيطة المكونات ولكنها تحتاج ضبط الخطوات حتى تكون ناجحة ومذاق شهى ولا يقاوم.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كيكة قدرة قادر.

مكونات كيكة قدرة قادر:-

لتحضير الكراميل:

كوب سكر

ربع كوب ماء

لتحضير الكاسترد:

4 بيضات

كوب ونصف حليب سائل

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

لتحضير الكيك:

كوب دقيق

نصف كوب سكر

نصف كوب زيت

نصف كوب حليب

2 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

طريقة عمل كيكة قدرة قادر:-

في قدر على نار متوسطة، ضعي السكر واتركيه حتى يذوب ويتحول إلى لون ذهبي.

أضيفي الماء بحذر وقلبي بسرعة حتى يتجانس.

اسكبي الكراميل في قالب الكيك ووزعيه جيدا على القاع والجوانب.

في وعاء، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا.

أضيفي الحليب تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس الخليط.

اسكبي خليط الكاسترد فوق طبقة الكراميل في القالب.

اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط كريمي.

أضيفي الزيت والحليب مع الاستمرار في الخفق.

في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع البيكنج باودر والملح، ثم أضيفيه تدريجيا إلى الخليط السائل وقلبي برفق.

اسكبي خليط الكيك فوق الكاسترد في القالب.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي القالب في صينية أكبر تحتوي على ماء ساخن (حمام مائي).

اخبزي لمدة 50–60 دقيقة حتى ينضج الكيك (يمكن اختبار النضج بعصا خشبية).

أخرجي القالب من الفرن واتركيه يبرد تماما.

ضعيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل أو طوال الليل.

عند التقديم، مرري سكين على الأطراف واقلبي القالب بحذر ليظهر شكل الطبقات الرائعة.

نصيحة يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

عدم المبالغة في تقليب خليط الكيك حتى لا يصبح ثقيل.

يفضل استخدام حمام مائي للحفاظ على نعومة الكاسترد ومنع احتراق الكراميل.

طريقة عمل قدرة قادر

ولعمل كيكة الشيكولاتة

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة:-

كوب ونصف من الدقيق

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت النباتي

نصف كوب من الحليب

3 بيضات

نصف كوب من مسحوق الكاكاو الخام

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

رشة ملح

للتزيين (اختياري):

شوكولاتة مذابة

كريمة خفق

قطع شوكولاتة أو فواكه

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح المزيج فاتح اللون وكريمي.

أضيفي الحليب والزيت وامزجي جيدًا.

في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الكاكاو والبيكنج باودر والملح.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات السائلة وامزجي حتى تتجانس تمامًا.

اسكبي الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة أو مبطن بورق الزبدة.

أدخلي الكيكة إلى الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى تنضج (اختبريها بعود خشبي، يجب أن يخرج نظيفًا).

اتركي الكيكة تبرد قبل إخراجها من القالب، ثم زينيها بالشوكولاتة المذابة أو حسب الرغبة.

يمكن إضافة رقائق الشوكولاتة إلى الخليط لمزيد من النكهة.

للحصول على كيكة أكثر رطوبة، يمكن استبدال نصف كوب الحليب بكوب من اللبن الزبادي.

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