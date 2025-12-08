نجم برشلونة يفجر مفاجأة بشأن رحيله إلى الدوري السعودي

18 حجم الخط

الدوري السعودي، حسم البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة الإسباني، موقفه من الأنباء المتداولة عن اهتمام مسئولي الدوري السعودي بالتعاقد معه بعد نهاية الموسم الحالي.

وكانت تقارير إسبانية زعمت برحيل رافينيا عن برشلونة، مدعية أنه توصل لاتفاق مع إدارة النادي يسمح له بالمغادرة إلى السعودية في حال تلقّيه عرضًا ماليًا كبيرًا.

وأشارت تلك التقارير إلى وجود "بند خاص" في عقد اللاعب البرازيلي مع برشلونة، يسمح له بالرحيل للدوري السعودي مقابل مبلغ مالي معين، ولكن لم يتم الكشف عن هذا الشرط.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن النجم البرازيلي نفى هذه الأنباء تمامًا، وأن نيته واضحة في الاستمرار مع النادي الكتالوني، الذي جدد عقده معه الصيف الماضي ليستمر حتى يونيو 2028.



أول تعليق من رافينيا على انتقاله للدوري السعودي



وكان رافينيا تلقي تساؤلات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حول مدى صحة تفاوضه مع مسؤولي الدوري السعودي.

ورد اللاعب على الشائعات الأخيرة، حيث نفى عبر حسابه على إنستجرام صحة الأخبار التي زعمت موافقته على مغادرة برشلونة في الصيف المقبل.

وقال النجم البرازيلي: "لا أعلم حقًا من أين تأتي كل هذه الشائعات، لكن على أي حال، أعلم أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تنتشر دائمًا".

