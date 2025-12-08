الإثنين 08 ديسمبر 2025
محافظات

اليوم، أولى جلسات محاكمة الجنانيني المتهم بالتعدي على تلاميذ مدرسة الإسكندرية

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الـ 19 برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش رئيس المحكمة، اليوم أولي جلسات محاكمة الجنانيني المتهم بالتعدي علي تلاميذ مدرسة الاسكندرية الدولية للغات.

محاكمة الجنانيني المعتدي علي أطفال مدرسة اللغات 

كانت جهات التحقيق بالإسكندرية قررت حبس المتهم "س.خ.ر"، 15 يوما لاتهامه بالتعدى الجسدى على 5 تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال بأحد المدارس الشهيرة.

 

كانت الواقعة المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري منتزه ثاني، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة منتزه ثاني يفيد تقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بأحد المدراس الدولية الشهيرة بالتعدي الجسدي علي أبنائهم بحديقة المدرسة.

تفاصيل تعدي جنانيني علي طلاب المدرسة 

وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بالتعدي على 3 فتيات وولد، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة

 

كان المستشار أدهم صادق المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أمر بإحالة الجنانيني المتهم بالتعدي على 5 أطفال، برياض الأطفال داخل مدرسة «Als» الإسكندرية الدولية لغات، فرع المندرة، إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

وذلك بتهمتي الخطف بالتحايل، وهتك العرض، لقيامه بخطف المجني عليهم وعددهم 5 أطفال، وقيامه بهتك عرضهم داخل إحدى الغرف الملحقة بحديقة المدرسة.
 

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت، الملحقة بأمر إحالة المتهم، أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم، وأقوال الطبيب الشرعي الذي وقع الكشف الطبي وثبت ما بهم من إصابات، تؤكد الاتهامات الموجهة للعامل المتهم.
 

وتضمنت أدلة الثبوت أقوال ضابط المباحث مجرى التحريات، الذى أكد أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة وقيام المتهم بالتعدي على الأطفال، داخل إحدى الغرف الملحقة بحديقة المدرسة، كونه يعمل في مهنة "جنايني".

