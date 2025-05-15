طريقة عمل البسيسة، كيكة الجدات الشهيرة

طريقة عمل البسيسة، البسيسة من أنواع الكيك الشعبية الشهيرة التي كانت تقدم منذ زمن حيث كانت تتفنن الجدات فى طرق تحضيرها.

وطريقة عمل البسيسة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البسيسة.

مكونات عمل البسيسة:-

2 كوب دقيق ذرة أو دقيق بسيسة محمص جاهز)

1 كوب دقيق أبيض (اختياري حسب الوصفة)

1 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1/2 كوب زيت نباتي أو سمن

1 كوب لبن (حليب)

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة ينسون أو شمر (حسب الرغبة)

1/2 ملعقة صغيرة كركم (لإضفاء لون جميل)

مكسرات أو زبيب للتزيين (اختياري)

طريقة عمل البسيسة:-

في وعاء كبير، نخلط دقيق الذرة مع الدقيق الأبيض والبيكينج بودر والملح والكركم.

نضيف السكر واليانسون ونخلط المكونات الجافة جيدا.

نضيف الزيت ونفرك الخليط بالأصابع حتى يتشرب الدقيق الزيت.

نضيف الحليب تدريجيًا ونخلط حتى نحصل على خليط متجانس ولين.

يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق.

نزين الوجه بالمكسرات أو الزبيب حسب الرغبة.

تخبز في فرن متوسط الحرارة (180 درجة مئوية) لمدة 30-40 دقيقة حتى تحمر وتتماسك.

تترك لتبرد قليلا ثم تقطع وتقدم.

طريقة عمل البسيسة

ولعمل الكيكة بالشيكولاتة

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة:

كوب ونصف من الدقيق

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت النباتي

نصف كوب من الحليب

3 بيضات

نصف كوب من مسحوق الكاكاو الخام

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

رشة ملح

للتزيين (اختياري):

شوكولاتة مذابة

كريمة خفق

قطع شوكولاتة أو فواكه

طريقة عمل الكيكة بالشيكولاتة:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح المزيج فاتح اللون وكريمي.

اضيفي الحليب والزيت وامزجي جيدًا.

في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الكاكاو والبيكينج بودر والملح.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات السائلة وامزجي حتى تتجانس تماما.

اسكبي الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة أو مبطن بورق الزبدة.

أدخلي الكيكة إلى الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى تنضج (اختبريها بعود خشبي، يجب أن يخرج نظيفا).

اتركي الكيكة تبرد قبل إخراجها من القالب، ثم زينيها بالشوكولاتة المذابة أو حسب الرغبة.

يمكن إضافة رقائق الشوكولاتة إلى الخليط لمزيد من النكهة.

للحصول على كيكة أكثر رطوبة، يمكن استبدال نصف كوب الحليب بكوب من اللبن الزبادي.

يجب مراعاة عدم فتح باب الفرن أثناء تسوي الكيك، إلا بعد مرور 20 دقيقة على دخول الكيك الفرن حتى لا تهبط.

يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة، ويكون الدقيق نظيف ومن مكان موثوق فيه وذلك لضمان نجاح الكيك.

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