نجح مسلسل مش مهم الاسم في خطف الأنظار بمجرد طرح الحلقات الأولى منه، في ظل تميز أداء أبطاله وبفضل القصة المختلفة التي يقدمها العمل الذي يجمع عدد من نجوم الفن في الوطن العربي وعلى رأسهم معتصم النهار الذي يحظى بشعبية كبيرة خاصة بعد الأعمال التي قدمها مؤخرًا وفي مقدمتها مسلسل لعبة حب.

وبدأ الجمهور في البحث عن كل ما يتعلق بهذا المسلسل الجديد خاصة عدد حلقات مسلسل مش مهم الاسم.

عدد حلقات مسلسل مش مهم الاسم

ويعد مسلسل مش مهم الاسم من الأعمال التي تركز على تكثيف الأحداث في عدد حلقات أقل، حيث أنه مكون من 15 حلقة فقط وهو يعرض عبر منصة شاهد.

مواعيد عرض مسلسل مش مهم الاسم

وبعد بدء عرض مسلسل مش مهم الاسم على شاهد VIP اعتبارًا من الأحد 7 ديسمبر بطرح حلقتين معًا، سوف تستكمل المنصة عرض الحلقات بواقع حلقة واحدة يوميًا من الأحد إلى الخميس، وذلك في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر 12 صباحًا بتوقيت السعودية.

أبطال مسلسل "مش مهم الاسم"

ومسلسل "مش مهم الاسم" هو عمل رومانسي ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من ١٥ حلقة، وهو من إخراج ليال راجحة ومن تأليف كلوديا مرشليان وورشة الصباح للكتابة، ويشارك في المسلسل إلى جانب الفنان السوري معتصم النهار والفنانة الشابة أندريا طايع عدد من النجوم على رأسهم رودريج سليمان ورولا بقسماتي وبياريت قطريب وإلياس الزايك.

الفنانة أندريا طايع

أندريا التي تشارك معتصم النهارد بطولة مسلسل مش مهم الاسم هي فنانة من الأردن ولدت عام 2001 في عمان، بدأت مشوارها الفني من خلال المسرح أثناء دراستها، وكانت انطلاقتها الحقيقية عبر مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" حيث جسدت شخصية مريم في الموسم الأول، وظهرت كضيفة شرف في الموسم الثاني، أما مشاركاتها السينمائية فتقتصر فقط على فيلم Mond وهو عمل من إنتاج النمسا إنتاج العام الماضي 2024.

ويعد مسلسل مش مهم الاسم هو الخطوة الثانية لأندريا في عالم الدراما التليفزيونية بعد مدرسة الروابي للبنات، ومن المتوقع لها أن تلفت الأنظار خاصة أنها تشارك بدور البطولة أمام فنان كمعتصم النهار.

