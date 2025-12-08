موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

يستعد منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، لمباراته المصيرية أمام نظيره منتخب الأردن، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بالبطولة، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

منتخب مصر يتعادل مع الإمارات

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام نظيره الإماراتي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العرب

وبدأ منتخب مصر أمس الأحد، تحضيراته لمباراته المصيرية أمام منتخب الأردن في الجولة الأخيرة في دور المجموعات، حيث خاض الفريق مرانا خفيفا تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان

منتخب الأردن، فيتو

موعد مباراة مصر والأردن

تقام منتخب مصر أمام نظيره الأردني غدا الثلاثاء على استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والأردن

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الأردن على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب، فيتو

ترتيب المجموعة الثالثة بعد إنتهاء الجولة الثانية

بعد انتهاء مواجهات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، يحتل منتخب الأردن الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من الفوز على الإمارات والكويت، فيما يحل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادل مع الكويت والإمارات، وفي المركز الثالث منتخب الإمارات بنقطة واحدة من التعادل مع مصر والخسارة أمام الأردن، فيما يتذيل منتخب الكويت المجموعة الثالثة بنقطة واحدة من التعادل مع مصر والخسارة أمام الأردن.

