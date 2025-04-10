طريقة عمل الكيكة بدقيق الذرة، أرخص وألذ تحلية



طريقة عمل الكيكة بدقيق الذرة من طرق عمل الكيك المصرية التي تعود جذورها للريف المصري، والمعروفة باسم البسيسة، والتي يستخدم فيها دقيق الذرة، كمكون أساسي مع دقيق القمح، مما يعطي الكيكة طعما مميزا ولونا مختلفا يميل إلى اللون الأصفر.







طريقة عمل الكيكة بدقيق الذرة، تعد من الطرق سهلة التحضير، ويمكنك إعدادها في دقائق معدودة، لتقدميها لأفراد أسرتك مع الفطار أو العشاء، أو كتحلية خفيفة بين الوجبات مع المشروب المفضل.



مقادير عمل الكيكة بدقيق الذرة



2 كوب دقيق أبيض

1 كوب دقيق ذرة

1 كوب سكر

1 كوب حليب

1/2 كوب زيت

1/4 كوب سمن

4 بيضات

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 كوب ماء (اختياري)

البسيسة بالدقيق الذرة

طريقة تحضير الكيكة بدقيق الذرة خطوة بخطوة

1. سخّني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

2. انخلي الدقيق الأبيض ودقيق الذرة والبيكنج بودر معًا واتركيهم جانبًا.

3. في وعاء كبير، اخفقي البيض مع الفانيليا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط خفيفًا ورائبًا.

4. أضيفي السكر تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الزيت والسمن.

5. يضاف الحليب بالتدريج مع الخفق حتى يمتزج تمامًا.

6. يضاف خليط الدقيق تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح المزيج ناعمًا ومتجانسًا.

7. إذا كان المزيج كثيفًا، يمكن إضافة القليل من الماء لجعله أكثر سيولة.

8. اسكبي الخليط في صينية فرن مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق.

9. تدخل الصينية إلى الفرن وتخبز لمدة 40-50 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند إدخاله في وسط الكعكة.

10. أخرجي البسيسة من الفرن واتركيها تبرد قليلًا قبل تقطيعها وتقديمها.

نصائح وخطوات إضافية لطعم أغنى

يمكن إضافة بعض المكونات الإضافية إلى البسيسة، مثل جوز الهند المبشور أو الزبيب أو المكسرات.

يمكن تزيين البسيسة بالقطر أو العسل أو صوص الشوكولاتة.

تُقدم البسيسة باردة أو دافئة مع كوب من الشاي أو القهوة.

ملحوظة هامة

تختلف كمية الماء المطلوبة حسب نوع الدقيق المستخدم.

تأكدي من أن العجينة ناعمة ومتجانسة، وإذا كانت كثيفة، أضيفي الماء تدريجيًا حتى تصبح بالكمية المطلوبة.

طريقة عمل كيكة البرتقال بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة

كيكة البرتقال

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي؛ طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة اللذيذة، وبخطوات بسيطة، والنتيجة مضمونة.



مقادير كيكة البرتقال:

250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

200 جرام سكر (:كوب إلا ربع)

4 بيضات متوسطة بدرجة حرارة الغرفة

250 جرام دقيق (كوبين إلا ربع / ربع كيلو )

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة بشر برتقال ناعم

باكو فانيليا

عصير برتقالة فريش مصفى (120 ميللى، حوالى نصف كوب مش مليان)

طريقة كيكة البرتقال:

نسخن الفرن على 170 درجة، ونحضر صينية مربعة أو دائرية حسب الرغبة مقاس 24 وتدهن بالزبدة وتبطن بورق زبدة.

ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ويترك جانبا.

نخفق الزبدة الطرية مع السكر 5 دقائق؛ حتى يصبح الخليط هش وكريمي وفاتح اللون.

نضيف البيض تدريجيا، واحدة ونخفق حتى تختفى ثم نضيف الباقى وهكذا.

نضيف بشر البرتقال والفانيليا، وعصير البرتقال ونخفق.

نضيف الدقيق تدريجيا مع التقليب بخفة، حتى يختفى الدقيق.

نصب العجينة فى الصينية، وتخبز حوالى 59 أو 55 دقيقة حتى تنضج، ونختبرها بعد مرور 40 دقيقة.

بعد خروج الكيكة من الفرن تترك حتى تهدأ، ثم تقلب، وتقدم وبالهنا والشفا.

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