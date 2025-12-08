الإثنين 08 ديسمبر 2025
حوادث

7 طرق للتعامل عند احتجازك داخل المصعد في حالة انقطاع الكهرباء

كيفية التعامل أثناء
كيفية التعامل أثناء الاحتجاز داخل أسانسير، فيتو
ترصد فيتو لقرائها، خطوات الإبلاغ والتصرف الصحيح عند الاحتجاز داخل المصعد، وكيفية التعامل عند قطع الكهرباء أثناء التواجد داخل الأسانسير، في السطور التالية..

 

 

خطوات الإبلاغ والتصرف الصحيح عند الاحتجاز داخل الأسانسير

 

_اتصل برقم الدفاع المدني (مثل 998) إذا لم تستجب الوسائل الداخلية أو كنت بمفردك.


أبلغهم بموقعك وعدد الأشخاص المحتجزين.
_ تحاول فتح الأبواب أو الخروج بنفسك أبدًا، اترك الأمر للمختصين.
_ إذا كنت مع شخص آخر، حاول تهدئته وتذكيره بأن المساعدة قادمة.

 

_تجنب فتح باب المصعد بالقوة لمنع حدوث أي تفاقم للمشكلة، أو تعريض حياتك للخطر.

_ إذا شعرت بأنه يهبط قليلًا، فمن المهم عليك الإمساك بخط الجزء الداخلي من المصعد مع ثني ركبيتك، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى إبطاء تأثير سقوطه وقد ينقذ حياتك أثناء الأزمة.
 

_ لا تفزع، فالذعر يقلل من قدرتك على التفكير بوضوح.
 

_ استخدم زر الجرس أو زر الهاتف داخل الكابينة للتواصل مع الأمن أو الصيانة بالمبنى فورًا.



خطوات التعامل عند انقطاع الكهرباء داخل الاسانسير
 

 

-  لا تحاول فتح الأبواب أو الصعود من المصعد، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الإصابة ويعرضك للخطر إذا عاد التيار الكهربائي للأسانسير فجأة.

 

_حافظ على هدوئك، بالشعور بالقلق أو التوتر قد يعقد الأمر ويتحول من مجرد احتجاز بعض الوقت في المصعد إلى نوبه من نوبات الذعر.

-  خذ نفس عميق واخرجه بهدوء مع اراحه جسدك.

 

-  ابحث عن زر التنبيه أو الاتصال على اللوحة الموجودة في المصعد، أو قد يكون مجرد جرس إنذار أو رمز هاتف، قم بالضغط على هذا الزر لإعلام صيانة المبنى بأنك عالق في المصعد.

 

-  إن لم يكن هناك زر إنذار فقد يكون هناك هاتف طوارئ في المصعد للاتصال للحصول على المساعدة.

 

-  إذا لم يرد أحد على زر الاتصال في المصعد أو الاستجابة لزر الإنذار، حاول استخدام هاتفك المحمول لطلب المساعدة، وعليك التحدث بهدوء مع ذكر اسم المبنى وعنوانه ومكان وجود المصعد في المبنى.

 

-  إذا لم يرد أحد على زر الاتصال ولم يكن لديك خدمة في الهاتف المحمول، حاول الطرق على أبواب المصعد وإحداث ضوضاء في المصعد لتنبيه شخص ما على الطرف الآخر للحصول على المساعدة، اصرخ بصوت عالٍ لجذب انتباه أي شخص بالخارج.

