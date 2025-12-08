سعر الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا أبرزهم الطماطم والليمون والثوم

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا بين الاستقرار والارتفاع الملحوظ والانخفاض الطفيف في بعض الأصناف، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 3.5 جنيه و7.5 جنيه للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 6 و12 جنيها للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 8 جنيهات و11.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

البصل الأحمر: بين 7 و8.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 7 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق.

الجزر بدون عروش: من 6.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

القلقاس: بين 5 و13 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

البسلة: من 17 إلى 21 جنيهًا.

الملوخية: بين 18 و20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره أمس.

السبانخ: بين 10 و12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره أمس.

الباذنجان الرومي: بين 5 جنيهات و8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 9 و11 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 8 إلى 12 جنيهًا.

الفلفل الألوان: بين 20 و30 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 17 و23 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره أمس.

الخيار البلدي: بين 13 و17 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

البامية: من 55 إلى 65 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

الليمون البلدي: من 20 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 9 إلى 15 جنيهًا.

