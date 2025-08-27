سريعة التحضير، طريقة عمل كيكة الشيكولاتة

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة، كيكة الشيكولاتة من أكثر أنواع الحلويات شعبية وإقبال بين البشر بمختلف أعمارهم، فهي تتميز بمذاقها الغني واللذيذ، وقوامها الهش الذي يذوب في الفم.

وطريقة عمل كيكة الشيكولاتة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، والشيكولاتة تضيف نكهة خاصة يعشقها الكبار والصغار على حد سواء لذا تكثر ربات البيوت من تحضيرها فى المنزل كتحلية يومية مع كوب من القهوة أو الحليب.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كيكة الشيكولاتة.

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة:

كوبان من الدقيق الأبيض المنخول حتى تكون الكيكة هشة

كوب واحد من السكر الأبيض يمكن استبداله بالسكر البني لإضافة نكهة أعمق

نصف كوب من الكاكاو الخام غير المحلى

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم

رشة ملح صغيرة لتعزيز الطعم

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب من الحليب الدافئ

نصف كوب من الزيت النباتي أو الزبدة الذائبة

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة:-

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشي عليه قليلًا من الدقيق أو الكاكاو حتى لا تلتصق الكيكة.

في وعاء كبير، انخلي الدقيق والكاكاو معًا.

أضيفي البيكينج بودر وبيكربونات الصوديوم ورشة الملح.

قلبي المكونات الجافة حتى تتجانس.

في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح المزيج كريمي فاتح اللون.

أضيفي الزيت والفانيليا ثم اخفقي مرة أخرى.

أضيفي الحليب تدريجيا مع الاستمرار في الخفق.

أضيفي خليط المكونات الجافة على خليط المكونات السائلة على دفعات مع التقليب برفق من أسفل لأعلى حتى لا يخرج الهواء من الخليط.

استمري حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

اسكبي الخليط في القالب المجهز مسبقا.

أدخلي القالب إلى الفرن لمدة تتراوح بين 30–40 دقيقة حسب حجم القالب.

لا تفتحي باب الفرن قبل مرور 25 دقيقة على الأقل حتى لا تهبط الكيكة.

بعد انتهاء الوقت، اختبري نضج الكيكة بواسطة عود خشبي، فإذا خرج نظيفا تكون الكيكة قد نضجت.

اتركي الكيكة لتبرد داخل القالب 10 دقائق، ثم أخرجيها على شبكة معدنية حتى تبرد تمامًا.

يمكن تزيينها بصوص الشيكولاتة، أو الكريمة المخفوقة، أو رش بودرة الكاكاو على الوجه.

تأكدي من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

لا تكثري من خفق المكونات بعد إضافة الدقيق حتى لا تصبح الكيكة قاسية.

يمكن إضافة قطع الشيكولاتة أو المكسرات داخل العجين لمذاق أغنى.

إذا رغبت في كيكة أكثر رطوبة، أضيفي نصف كوب من الزبادي أو اللبن الرائب.

ولعمل صوص الشيكولاتة للتزيين

مكونات عمل صوص الشيكولاتة:

نصف كوب من الكاكاو

نصف كوب من السكر

نصف كوب من الحليب

ملعقة كبيرة من الزبدة

طريقة عمل صوص الشيكولاتة:

ضعي الحليب والكاكاو والسكر على النار مع التقليب المستمر.

اتركي الخليط حتى يغلي ويصبح قوامه سميك.

أضيفي الزبدة وحركي جيدا.

اسكبي الصوص على الكيكة بعد أن تبرد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.