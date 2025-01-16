الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل كيكة الذرة، أرخص وأسرع تحلية

طريقة البسيسة
طريقة البسيسة

طريقة عمل كيكة الذرة من طرق عمل الكيك المصرية التي تعود جذورها للريف المصري، والمعروفة باسم البسيسة، والتي يستخدم فيها دقيق الذرة، كمكون أساسي مع دقيق القمح، مما يعطي الكيكة طعما مميزا ولونا مختلفا يميل إلى اللون الأصفر.

طريقة عمل كيكة الذرة، تعد من الطرق سهلة التحضير، ويمكنك إعدادها في دقائق معدودة، لتقدميها لأفراد أسرتك مع الفطار أو العشاء، أو كتحلية خفيفة بين الوجبات مع المشروب المفضل.

البسيسة بالدقيق الذرة
البسيسة بالدقيق الذرة


مقادير عمل كيكة الذرة
 

2 كوب دقيق أبيض
1 كوب دقيق ذرة
1 كوب سكر
1 كوب حليب
1/2 كوب زيت
1/4 كوب سمن
4 بيضات
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1/2 كوب ماء (اختياري)

طريقة تحضير كيكة الذرة خطوة بخطوة

1. سخّني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
2. انخلي الدقيق الأبيض ودقيق الذرة والبيكنج بودر معًا واتركيهم جانبًا.
3. في وعاء كبير، اخفقي البيض مع الفانيليا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط خفيفًا ورائبًا.
4. أضيفي السكر تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الزيت والسمن.
5. يضاف الحليب بالتدريج مع الخفق حتى يمتزج تمامًا.
6. يضاف خليط الدقيق تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح المزيج ناعمًا ومتجانسًا.
7. إذا كان المزيج كثيفًا، يمكن إضافة القليل من الماء لجعله أكثر سيولة.
8. اسكبي الخليط في صينية فرن مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق.
9. تدخل الصينية إلى الفرن وتخبز لمدة 40-50 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند إدخاله في وسط الكعكة.
10. أخرجي البسيسة من الفرن واتركيها تبرد قليلًا قبل تقطيعها وتقديمها.

 

نصائح وخطوات إضافية لطعم أغنى

يمكن إضافة بعض المكونات الإضافية إلى البسيسة، مثل جوز الهند المبشور أو الزبيب أو المكسرات.
يمكن تزيين البسيسة بالقطر أو العسل أو صوص الشوكولاتة.
تُقدم البسيسة باردة أو دافئة مع كوب من الشاي أو القهوة.

ملحوظة هامة
تختلف كمية الماء المطلوبة حسب نوع الدقيق المستخدم.
تأكدي من أن العجينة ناعمة ومتجانسة، وإذا كانت كثيفة، أضيفي الماء تدريجيًا حتى تصبح بالكمية المطلوبة.

 

طريقة عمل كيكة البرتقال بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة

طريقة كيكة البرتقال
طريقة كيكة البرتقال

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي؛ طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة اللذيذة، وبخطوات بسيطة، والنتيجة مضمونة.

مقادير كيكة البرتقال:
  250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة 
200 جرام سكر (:كوب إلا ربع) 
4 بيضات متوسطة بدرجة حرارة الغرفة 
250 جرام دقيق (كوبين إلا ربع / ربع كيلو ) 
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
ملعقة كبيرة بشر برتقال ناعم 
باكو فانيليا 
عصير برتقالة فريش مصفى (120 ميللى، حوالى نصف كوب مش مليان).

طريقة عمل كيكة الفواكه، للاحتفال برأس السنة مع أسرتك بأقل التكاليف

طريقة عمل كيكة الرواني، لذيذة وسهلة التحضير

طريقة كيكة البرتقال:
نسخن الفرن على 170 درجة، ونحضر صينية مربعة أو دائرية حسب الرغبة مقاس 24 وتدهن بالزبدة وتبطن بورق زبدة.
ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ويترك جانبا.
نخفق الزبدة الطرية مع السكر 5 دقائق؛ حتى يصبح الخليط هش وكريمي وفاتح اللون.
نضيف البيض تدريجيا، واحدة ونخفق حتى تختفى ثم نضيف الباقى وهكذا.
نضيف بشر البرتقال والفانيليا، وعصير البرتقال ونخفق.
نضيف الدقيق تدريجيا مع التقليب بخفة، حتى يختفى الدقيق.
نصب العجينة فى الصينية، وتخبز حوالى 59 أو 55 دقيقة حتى تنضج، ونختبرها بعد مرور 40 دقيقة.
بعد خروج الكيكة من الفرن تترك حتى تهدأ، ثم تقلب، وتقدم وبالهنا والشفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طريقة عمل البسيسة طريقة عمل البسيسة بالبرتقال طريقة عمل البسيسة بالدقيق الذرة مقادير عمل البسيسة البسيسة بالبرتقال مكونات عمل البسيسة

مواد متعلقة

طريقة عمل الكيكة السحرية بالشوكولاتة بأقل التكاليف

طريقة عمل البان كيك، حلو وحادق لفطار أبنائك

طريقة عمل المولتن كيك، الاحترافية وبأقل التكاليف

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة
ads

الأكثر قراءة

تقارير عالمية: صفقة مرموش تم حسمها بعد اتفاق مانشستر سيتي مع فرانكفورت

مدبولي: مش هنحرق أصول الدولة ولا هنبيعها بسعر غير مناسب

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

السيسي وبن زايد يؤكدان حرصهما على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وبدء عملية سياسية شاملة

انقطاع المياه عن 5 مناطق في القاهرة غدًا

بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، جيش الاحتلال يستهدف أسيرة إسرائيلية

7 صور ترصد زيارة السيسي لأبو ظبي ولقاء بن زايد

الزمالك يتقدم على حرس الحدود 3-1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز (صور)

منوعات

المزيد

مقتل شخصين في هجوم بسكين داخل مدرسة بسلوفاكيا

خطط الطلاب لقضاء إجازة منتصف العام، تلميذ بمدرسة لغات: «هشتغل في الخردة» (فيديو)

تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

تلسكوب جيمس ويب يكتشف مئات المجرات الغامضة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد وصوله للفوز رقم 100.. أرقام مارسيل كولر مع النادي الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اليهود في المنام وعلاقتها بتدبير المكائد

دار الإفتاء توضح مدى استحقاق البنات في ذهب الأم المتوفاة

هل وضع الشرع نسبة محددة للربح في التجارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية