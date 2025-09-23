أسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كيكة البرتقال، كيكة البرتقال من أكثر أنواع الكيك المحبوبة في البيوت العربية والعالمية، فهي تتميز بمذاقها المنعش ورائحتها الزكية.

وطريقة عمل كيكة البرتقال، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيرها، وهى من الحلويات التي تناسب أوقات الإفطار أو العشاء، بل وتعد رائعة لتقديمها في المناسبات البسيطة أو مع فنجان من الشاي أو القهوة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كيكة البرتقال.

مكونات عمل كيكة البرتقال:-

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول

كوب واحد من عصير البرتقال الطازج

كوب إلا ربع من الزيت النباتي أو يمكن استبداله بالزبدة المذابة لمذاق أغنى

كوب واحد من السكر

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال لاضافة نكهة قوية

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة صغيرة من الملح

طريقة عمل كيكة البرتقال:-

قومي بتسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية، وادهني قالب الكيك بالقليل من الزيت ورشي عليه الدقيق حتى لا يلتصق الكيك.

في وعاء عميق، اخفقي البيض مع الفانيليا جيدا باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يتضاعف حجم الخليط ويصبح هش.

أضيفي السكر تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى يذوب تماما.

بعد ذلك أضيفي الزيت وعصير البرتقال، واستمري في الخفق حتى يتجانس الخليط.

في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع البيكينج بودر ورشة الملح.

ثم أضيفي الخليط الجاف تدريجيا إلى الخليط السائل مع التقليب بهدوء من الأسفل إلى الأعلى باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا للحفاظ على قوام الكيك هش.

أضيفي بشر البرتقال في الخطوة الأخيرة، وقلبي برفق لتوزيعه على المزيج، فهو يمنح الكيك نكهة ورائحة مميزة.

اسكبي الخليط في القالب، وأدخليه الفرن لمدة تتراوح بين 35 إلى 40 دقيقة.

للتأكد من النضج، اغرزي عود خشبي في وسط الكيك، فإذا خرج نظيف فهذا يعني أن الكيك جاهز.

اتركي الكيكة لتبرد قليلا قبل إخراجها من القالب، ثم زينيها برشة من السكر البودر أو شرائح البرتقال الطازجة.

يمكن تحضير صوص برتقال خفيف بإضافة نصف كوب من عصير البرتقال مع ملعقتين من السكر، وتسخينه على النار قليلا ثم سكبه فوق الكيك وهو دافئ.

أو إضافة شرائح برتقال بالكراميل على الوجه لإعطاء شكل جذاب.

أو تزيين الكيكة بالقليل من جوز الهند المبشور أو المكسرات مثل الجوز أو اللوز.

استخدام عصير برتقال طبيعي وطازج يعطي طعم أغنى وألذ.

لا تكثري من بشر البرتقال حتى لا يصبح الطعم مر.

يفضل أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة لضمان تماسك الخليط جيدا.

يجب عدم فتح الفرن في النصف الأول من مدة الخبز حتى لا تهبط الكيكة.

يمكن استبدال جزء من الدقيق بالسميد الناعم للحصول على قوام مختلف وأكثر تماسك.

فوائد كيكة البرتقال

إلى جانب مذاقها اللذيذ، تحتوي كيكة البرتقال على فوائد غذائية، حيث أن البرتقال مصدر ممتاز لفيتامين C الذي يقوي جهاز المناعة ويحافظ على نضارة البشرة، كما أن الكيكة تمنح الجسم طاقة سريعة بفضل احتوائها على الكربوهيدرات.

