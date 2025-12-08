الإثنين 08 ديسمبر 2025
سعر الفاكهة اليوم، انخفاض اليوسفي والكانتلوب والبرتقال في سوق العبور

سعر الفاكهة اليوم، شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 تباينًا واضحًا بين الاستقرار في عدد من الأصناف، وارتفاع محدود في بعض الفاكهة الشتوية، وفق أحدث قوائم الأسعار في أكبر أسواق الجملة بالقاهرة الكبرى.

أسعار البرتقال والموالح

البرتقال البلدي: بين 10 و12 جنيهًا.

البرتقال السكري: من 10 إلى 12 جنيهًا بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

البرتقال أبو سرة: بين 12 و15 جنيهًا.

اليوسفي: بين 7 و9 جنيهات بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار العنب اليوم

العنب الأصفر المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

العنب الأسود المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

أسعار التفاح بأنواعه

التفاح جولدن: بين 50 و80 جنيهًا.

التفاح المستورد: بين 50 و100 جنيه للكيلو.

التفاح السوري/اللبناني: من 50 إلى 80 جنيهًا.

فاكهة موسمية

التين البرشومي: بين 16 و26 جنيهًا بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الجوافة: من 15 إلى 25 جنيهًا.

الرمان: بين 15 و30 جنيهًا.

الفراولة: من 18 إلى 30 جنيهًا بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق.

الكنتالوب: بين 6 و10 جنيهات بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.

الكاكا: بين 20 و30 جنيهًا بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق.

المانجو كيت: بين 40 و70 جنيهًا.

أسعار البطيخ اليوم

بطيخة وزن 10 كجم: بين 80 و100 جنيه.

بطيخة وزن 8 كجم: بين 48 و64 جنيهًا.

بطيخة وزن 6 كجم: بين 24 و36 جنيهًا.

الخوخ والبرقوق والفواكه المستوردة

الخوخ المستورد: نحو 60 جنيهًا للكيلو.

البرقوق المستورد: من 50 إلى 80 جنيهًا.

الكمثرى المستوردة: بسعر 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار الموز

الموز الصعيدي: بين 17 و27 جنيهًا للكيلو.

الموز المستورد: من 40 إلى 70 جنيهًا.

موز بيكو: بين 33 و37 جنيهًا.

الموز المغربي: من 25 إلى 31 جنيهًا.

