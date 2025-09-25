العثور على جثة شاب بها طلقات نارية فى قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة شاب بها إصابات طلق ناري على طريق قفط القصير، جنوب محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قفط.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد بالعثور على جثة شاب بها إصابات طلق ناري على طريق قفط القصير.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة على الفور وتبين بعد الفحص العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بها إصابات طلق ناري لقي مصرعه من ساعات تقريبًا بسبب خناقة على عرق الذهب في الجبال على طريق قفط القصير.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قفط التخصصي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

