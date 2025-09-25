ضبط 5 متهمين بإشعال النيران في معرض موتوسيكلات بالسنطة، والخسائر تتخطى 8 ملايين جنيه

الخميس 25 سبتمبر 2025
ضبط 5 متهمين بإشعال النيران في معرض موتوسيكلات بالسنطة

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية في كشف غموض واقعة الحريق الضخم الذي اندلع داخل معرض موتوسيكلات بقرية كفر الشيخ مفتاح التابعة لمركز السنطة وأسفر عن خسائر مادية فادحة تجاوزت قيمتها 8 ملايين جنيه.

محافظ الغربية يصطحب السفير الفرنسي في جولة بمسجد السيد البدوي

الصحة: عملية نادرة تنقذ حياة رضيعة بمستشفى مبرة طنطا

وتوصلت تحريات المباحث الجنائية بمحافظة الغربية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 متهمين قاموا بإشعال النيران عمدًا بالمعرض مما أدى إلى تدمير عدد كبير من الموتوسيكلات والممتلكات داخله.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من المباحث من ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان المركز حيث تم التحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية استمرار جهودها في مكافحة الجرائم الجنائية وضبط مرتكبيها حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين.

