إعدام شاب قتل آخر تحت تأثير المخدرات في الجيزة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة قرار بحكم قضائي بإعدام عامل شنقا لاتهامه بقتل شاب بطلقات نارية في الصف بالجيزة، على إثر تعاطيه المواد المخدرة.

حيث صدر القرار برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي علي، ومعوض ثروت رجب، وبحضور وكيل النائب العام محمد مختار، وأمانة سر خالد شعبان.

