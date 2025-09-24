الخميس 25 سبتمبر 2025
إعدام شاب قتل آخر تحت تأثير المخدرات في الجيزة

أصدرت  محكمة جنايات الجيزة قرار بحكم  قضائي بإعدام  عامل  شنقا لاتهامه بقتل شاب بطلقات نارية في الصف بالجيزة، على إثر تعاطيه المواد المخدرة.

 

حيث صدر القرار برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي علي، ومعوض ثروت رجب، وبحضور وكيل النائب العام محمد مختار، وأمانة سر خالد شعبان.

 

