الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أنا اسمي مريم ومش هاممني حد، القبض على بطلة فيديو سب زميلاتها بالمدرسة

القبض على بطلة فيديو
القبض على بطلة فيديو سب زميلاتها بالمدرسة، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على فتاة بطلة فيديو سب زميلاتهما في المدرسة بمنطقة مصر القديمة.

وظهرت فتاة بالفيديو خلال مشاجرة جمعتها بعدد من زميلاتها بالمدرسة قبل أن تدخل في وصلة سباب لهن قائلة: “أنا اسمي مريم ومش هاممني أي حد في المنطقة”.

وأشارت مصادر إلى أن جهات التحقيق ستتسلم تقريرًا مفصلًا بعد انتهاء عمليات الفحص، على أن يتم استدعاء "أصحاب الواقعة" للتحقيق في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تنص عليه مواد القوانين المصرية الخاصة بهذا الأمر.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاجرة أجهزة الأمن السوشيال ميديا

الأكثر قراءة

حذفها واعتذر، تهنئة بيراميدز تفجر خلافا ناريا بين عضوي مجلس إدارة الأهلي

هجوم بالمسيرات على "أسطول الصمود" قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات

حجارة وأسلاك كهرباء، شاهد ماذا اكتشفت وزيرة التنمية المحلية في زيارتها المفاجأة بالممشى السياحي بدهب

متعمد، البيت الأبيض يهدد بعد تعطل السلم الكهربائي بترامب وميلانيا والأمم المتحدة ترد (فيديو)

كأس كاراباو، تشيلسي يتأخر أمام لينكولن بهدف نظيف في الشوط الأول

مشادة كلامية بين فيريرا والصحفيين عقب انتهاء مباراة الزمالك والجونة، ما السبب؟

أنا اسمي مريم ومش هاممني حد، القبض على بطلة فيديو سب زميلاتها بالمدرسة

موعد وصول بعثة بيراميدز من السعودية بعد التتويج بكأس القارات الثلاثة

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads