أنا اسمي مريم ومش هاممني حد، القبض على بطلة فيديو سب زميلاتها بالمدرسة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على فتاة بطلة فيديو سب زميلاتهما في المدرسة بمنطقة مصر القديمة.

وظهرت فتاة بالفيديو خلال مشاجرة جمعتها بعدد من زميلاتها بالمدرسة قبل أن تدخل في وصلة سباب لهن قائلة: “أنا اسمي مريم ومش هاممني أي حد في المنطقة”.

وأشارت مصادر إلى أن جهات التحقيق ستتسلم تقريرًا مفصلًا بعد انتهاء عمليات الفحص، على أن يتم استدعاء "أصحاب الواقعة" للتحقيق في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تنص عليه مواد القوانين المصرية الخاصة بهذا الأمر.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.