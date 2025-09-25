الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سائق يحرر محضرا ضد مستشفى شهير بالمهندسين بتهمة الإهمال الطبي والتسبب في وفاة شقيقته

الإهمال الطبي، فيتو
الإهمال الطبي، فيتو

حرر سائق محضرا بقسم شرطة العجوزة ضد مستشفى خاص شهير بـمنطقة المهندسين، بتهمة الإهمال الطبي، والتسبب في وفاة شقيقته أثناء إجراء عملية جراحية تجميلية بالثدي.

 

بلاغ ضد مستشفى شهير بالمهندسين بتهمة الإهمال الطبي

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سائق يفيد بتضرره من مستشفى خاص شهير بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، بالتسبب بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة شقيقته ربة منزل 40 عاما، أثناء إجراء عملية جراحية تجميلية بالثدي والبطن.

 

وأضاف السائق فى بلاغه، أنه  أثناء إجراء عملية جراحية تجميلية بالثدي والبطن لشقيقته حدثت لها مضاعفات أثناء العملية وتوفيت في الحال بسبب الإهمال الطبي.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بلاغ ضد مستشفى شهير بالمنهدسين بتهمة الإهمال الطبي مستشفى شهير بالمنهدسين بتهمة الإهمال الطبي مستشفى شهير بالمنهدسين بلاغ ضد مستشفى شهير بالمنهدسين الاهمال الطبي قسم شرطة العجوزة منطقة المهندسين

مواد متعلقة

كنت باخد لفة بالعربية من ورا بابا، اعترافات المتهم بدهس مسن بسيارة دبلوماسية في المهندسين

القضاء الإدارى يؤجل طعني نقابة المهندسين ضد وزير التعليم العالي لجلسة 12 أكتوبر 2025

الأكثر قراءة

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على بولونيا 0/1 في الشوط الأول

زغلول صيام يكتب: عفوا كابتن شوبير.. تكريم أساطير حراس المرمى له أصول!!

أشرف زكي يعلن ترك منصبه في نقابة المهن التمثيلية

احترامي له محسوم، مدحت شلبي يعتذر لـ الخطيب بعد تصريحات تأشيرة أمريكا

ترامب يصف أردوغان بـ أستاذ التزوير (فيديو)

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع برونو لاج

ليل يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بالفوز على بران 2-1

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بقضاء الدين وتفريج الكروب

بالدليل من السنة النبوية، حث الإسلام على العمل والتحذير من سؤال الناس

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads