سائق يحرر محضرا ضد مستشفى شهير بالمهندسين بتهمة الإهمال الطبي والتسبب في وفاة شقيقته

حرر سائق محضرا بقسم شرطة العجوزة ضد مستشفى خاص شهير بـمنطقة المهندسين، بتهمة الإهمال الطبي، والتسبب في وفاة شقيقته أثناء إجراء عملية جراحية تجميلية بالثدي.

بلاغ ضد مستشفى شهير بالمهندسين بتهمة الإهمال الطبي

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سائق يفيد بتضرره من مستشفى خاص شهير بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، بالتسبب بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة شقيقته ربة منزل 40 عاما، أثناء إجراء عملية جراحية تجميلية بالثدي والبطن.

وأضاف السائق فى بلاغه، أنه أثناء إجراء عملية جراحية تجميلية بالثدي والبطن لشقيقته حدثت لها مضاعفات أثناء العملية وتوفيت في الحال بسبب الإهمال الطبي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

