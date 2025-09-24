إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق حلوان

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين، وتواصل الخدمات المرورية رفع آثار الحادث بمنطقة حلوان.

وتم نقل المصابين للمستشفى، عبر سيارات الإسعاف التي انتقلت برفقة رجال الأمن عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق فى حلوان بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

