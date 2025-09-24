أسفر عن 10 مصابين، إعادة حركة المرور لطبيعتها بطريق الواحات بعد تصادم سيارتين (صور)

تمكنت الخدمات المرورية رفع آثار حادث تصادم سيارة ميكروباص ونقل أعلى طريق الواحات بعد جامعة msa بأكتوبر، والتي نتج عنه عدد من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى.

وقام رجال المرور برفع حطام السيارات عبر أوناش المرور وتسيير حركة المرور أمام قائدي السيارات والتي كانت شهدت بسبب الحادث زحام مروري بطريق الواحات.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا بوقوع التصادم، بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، على طريق الواحات وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى مكان الحادث، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتنحية السيارات المتضررة من نهر الطريق وإعادة الحركة المرورية مرة أخرى.

أسفرت الحادث عن إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، فيما تستمر الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار تسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

