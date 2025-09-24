حبس 3 فتيات أجانب يمارسن الرذيلة بالمعادي 4 ايام

قررت جهات التحقيق، حبس 3 فتيات أجانب يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادى 4 أيام.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة تدير مسكنها وتستغله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول- إقامة منتهية "، بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن وأمكن ضبطها وبصحبتها (أحد الأشخاص، سيدتان "يحملان جنسية ذات الدولة")، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.



