حوادث

تسيير الحركة المرورية بالطريق الدائري الإقليمي بعد تصادم سيارة ووقوع مصابين

تصادم سيارة برصيف
تصادم سيارة برصيف الدائري الإقليمي ووقوع مصابين،فيتو

تمكنت الخدمات المرورية من تسيير الحركة المرورية بالطريق الدائرى الإقليمى، بعدما تعرض لشلل مروري بسبب وقوع  حادث تصادم سيارة ميكروباص برصيف الطريق الدائرى الإقليمى، ونتج عنه 7 أشخاص  وتم نقلهم إلى المستشفى.

 

من خلال رفع حطام حادث السيارة وسحبها عبر اوناش الإدارة. 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة، برصيف الطريق الدائرى الاقليمى، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدمت السيارة بالرصيف، ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

