تسيير الحركة المرورية بالطريق الدائري الإقليمي بعد تصادم سيارة ووقوع مصابين

تمكنت الخدمات المرورية من تسيير الحركة المرورية بالطريق الدائرى الإقليمى، بعدما تعرض لشلل مروري بسبب وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص برصيف الطريق الدائرى الإقليمى، ونتج عنه 7 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى.

من خلال رفع حطام حادث السيارة وسحبها عبر اوناش الإدارة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة، برصيف الطريق الدائرى الاقليمى، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدمت السيارة بالرصيف، ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.