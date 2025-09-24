أخبار الرياضة اليوم: الخطيب يواصل الغياب عن اجتماعات الأهلي.. الزمالك يجدد اتصالاته لضم صفقة قوية في يناير.. والإسماعيلي يواصل السقوط

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها:

قال مصدر داخل النادي الأهلي، إن محمود الخطيب، رئيس النادي، غاب عن اجتماع مجلس الإدارة، الذي أقيم اليوم الأربعاء، كما حدث في الجلسة السابقة التي أقيمت الإثنين الماضي.

وشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، مساء اليوم الأربعاء، انعقاد اجتماع لمجلس الإدارة لمناقشة بعض الأمور الإجرائية الخاصة بالانتخابات المقبلة، المقرر إقامتها يومي 30 و31 أكتوبر المقبل.

خسر نادي الإسماعيلي أمام إنبي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف التقدم خلال الشوط الأول الذي شهد خطورة نسبية من الإسماعيلي ولكن خرج الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني حصل إنبي على ركلة جزاء نفذها أحمد العجوز قائد الفريق ليقود فريقه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وحقق إنبي تحت قيادة مدربه حمزة الجمل 3 انتصارات خلال 8 لقاءات خاضها مقابل 4 تعادلات وهزيمة واحدة.

وعلى الجهة الأخرى، تستمر معاناة الدراويش الذي يحتل المركز الـ 21 والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، حصدهم على مدار 8 لقاءات حقق خلالهم تعادل وفوز وحيد مقابل 6 هزائم.

أتم الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقه علي المباريات الودية لـمنتخب مصر المُشارك في كأس العرب خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل، حيث يلتقي مع منتخب المغرب يوم 9 أكتوبر ثم منتخب البحرين يوم 12 من نفس الشهر، ضمن خطة إعداد الجهاز الفني للمنتخب لـبطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة مطلع ديسمبر المقبل.

ويقوم الكابتن أيمن حافظ المدير الإداري بإنهاء إجراءات سفر الفريق إلى المغرب، بإشراف الكابتن أحمد حسن مدير المنتخب.

مونديال 2030 يدخل عصر المفاجآت، زيادة المنتخبات تغير قواعد اللعبة

يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مناقشات جادة بشأن مقترح لتوسيع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2030 ليصل إلى 64 منتخبًا بدلًا من 48، في خطوة تهدف إلى جعل النسخة المئوية من البطولة حدثًا استثنائيًا يشمل أكبر عدد ممكن من المنتخبات حول العالم.

يأتي هذا المقترح كجزء من رؤية تهدف إلى تعزيز الشمولية وتوسيع رقعة المشاركة العالمية، لا سيما وأن نسخة 2030 ستُقام في عدة دول عبر ثلاث قارات، ما يُشكل مناسبة فريدة لتجربة جديدة في تاريخ البطولة.

كشفت تقارير برتغالية، اليوم الأربعاء، عن حقيقة اقتراب البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لفريق بنفيكا، من تولي تدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته شبكة TSF البرتغالية، فإن وفدا من مسئولي الأهلي يتواجد حاليا في العاصمة لشبونة للتفاوض مع لاج ووكيل أعماله بشأن إمكانية قيادة الفريق الأول لكرة القدم للقلعة الحمراء.

وأضاف التقرير أن لاج كان يميل في البداية إلى رفض العرض، لكنه بعد مشاورات مع عائلته بات أكثر انفتاحا لفكرة خوض تجربة جديدة في قارة أخرى من خلال تدريب النادي الأهلي.

أكد مصدر بنادي الزمالك أن الإدارة جددت اتصالاتها مع مسئولي بتروجت من أجل حسم صفقة التعاقد مع حامد حمدان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ويسعى الزمالك لتدعيم خط الهجوم بعد الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرًا، حيث تلقى اللاعب إشادات فنية كبيرة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن الصفقة.

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، حقيقة ما تردد مؤخرًا عن رغبته في شراء بريستول سيتي الإنجليزي.

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، تغريدة قال فيها: "ليس حقيقيًا أنني سوف أشتري نادي بريستول سيتي".

وكان رئيس هيئة الترفيه قد باع نادي ألميريا الإسباني، في مايو الماضي، بعد نحو 6 سنوات من شرائه في 2019، في أولى تجاربه الاستثمارية بالأندية الأوروبية.

