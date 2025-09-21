الأحد 21 سبتمبر 2025
رياضة

موعد مباراة المصري وفاركو في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يستعد فريق المصري البورسعيدي لمباراته بالجولة الثامنة من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو مساء غدا الاثنين على ستاد السويس الجديد.

موعد مباراة المصري وفاركو

يلتقي فريق المصري نظيره فاركو في الخامسة مساء غدا الاثنين بالجولة الثامنة من الدوري الممتاز على ستاد السويس الجديد.

 

طاقم تحكيم مباراة فاركو والمصري 

 

أمين عمر، حكمًا للساحة. 
سمير جمال، مساعد حكم أول.
عماد فرج، مساعد حكم ثان.
محمود منصور، حكم رابع.
محمود الدسوقي، حكم تقنية الفيديو.
محمد عاطف الزناري، مساعد حكم تقنية الفيديو.

 

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثامنة

 

1- الزمالك 16 نقطة
2- المصري 14 نقطة
3- وادي دجلة  13 نقطة
4- بيراميدز 11 نقطة
5- مودرن سبورت 11 نقطة
6- إنبي 10 نقاط
7- سموحة 10 نقاط
8- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط
9- بتروجيت 10 نقاط
10- الأهلي 9 نقاط
11- زد 9 نقاط
12- غزل المحلة 8 نقاط
13- حرس الحدود 8 نقاط
14- طلائع الجيش 8 نقاط
15- البنك الأهلي 7 نقاط
16- الجونة 7 نقاط
17- الاتحاد 5 نقاط
18- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط
19- المقاولون العرب 4 نقاط
20- الإسماعيلي 4 نقاط
21- فاركو 3 نقاط
 

