منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه المغرب والبحرين في أكتوبر

أتم الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقه علي المباريات الودية لمنتخب مصر المُشارك في كأس العرب خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل، حيث يلتقي مع منتخب المغرب يوم 9 أكتوبر ثم منتخب البحرين يوم 12 من نفس الشهر، ضمن خطة إعداد الجهاز الفني للمنتخب لبطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة مطلع ديسمبر المقبل.

إنهاء إجراءات سفر منتخب مصر إلى المغرب

ويقوم الكابتن أيمن حافظ المدير الاداري بانهاء اجراءات سفر الفريق إلي المغرب، باشراف الكابتن أحمد حسن مدير المنتخب.

من جانبه، أكد الكابتن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب علي أن تجربتي المغرب والبحرين مهمة للفريق بعد نجاح المعسكر الأول والذي تخلله مباراتين أمام تونس انتهتا بفوز مصر.

حلمي طولان، فيتو

طولان: برنامج الإعداد يسير وفق المخطط

أضاف طولان أن برنامج الاعداد يسير وفق الخطة المعدة سلفا بنجاح في ظل الدعم الذي يلقاه الفريق من اتحاد الكره برئاسة المهندس هاني أبوريدة.

أشار إلى نجاح المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد في توفير مباراتين أمام الجزائر بمصر في أجندة نوفمبر المقبل وهو بمثابة أفضل إعداد للبطولة.

باب المنتخب مفتوح أمام الجميع

وأكد المدير الفني علي أن باب المنتخب سيظل مفتوحا أمام جميع اللاعبين في مصر مشيدا بانضباط والتزام اللاعبين في المعسكر خاصة وأن عدد كبير منهم لهم خبرات دولية كبيرة،

وأضاف أنه يتم متابعة كل مباريات الدوري الممتاز للاطمئنان علي العناصر التي كانت موجودة فضلا عن محاولة اكتشاف عناصر جديدة تحسبا لجميع الظروف

