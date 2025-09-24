فودين يقود هجوم مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد في كأس الرابطة الإنجليزية

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لمباراة هدرسفيلد، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجابزيو كاراباو.

تشكيل مانشستر سيتي أمام هدرسفيلد



حراسة المرمى: ترافورد.

خط الدفاع: لويس، ستونز، آكي، أورايلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، موكاسا، نونيز.

خط الهجوم: سافينيو، بوب، فيل فودين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد في كأس كاراباو



تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد في كأس كاراباو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام هدرسفيلد في كأس كاراباو



تذاع مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد في كأس الرابطة الإنجليزية “ كأس كاراباو” عبر قناة beIN sports HD 5.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.