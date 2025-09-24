الخطيب يواصل الغياب عن اجتماعات مجلس إدارة الأهلي

قال مصدر داخل النادي الأهلي، إن محمود الخطيب، رئيس النادي، غاب عن اجتماع مجلس الإدارة، الذي أقيم اليوم الأربعاء، كما حدث في الجلسة السابقة التي أقيمت الإثنين الماضي.

وشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، مساء اليوم الأربعاء، انعقاد اجتماع لمجلس الإدارة لمناقشة بعض الأمور الإجرائية الخاصة بالانتخابات المقبلة، المقرر إقامتها يومي 30 و31 أكتوبر المقبل.

فيما تترقب الجماهير المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.