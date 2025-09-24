تأشيرة أمريكا تثير القلق قبل الأولمبياد وكأس العالم، ترامب يدعو الجماهير للحضور ومخاوف من زيادة الأعباء المالية على المشجعين

تتصاعد حدة القلق بين جماهير الكرة حول العالم،بسبب قيود السفر إلى الولايات المتحدة قبيل استضافة البلاد لبطولتي كأس العالم 2026 وأيضا أولمبياد لوس أنجلوس حيث تتراوح بين فترات الانتظار الطويلة للحصول على التأشيرات ووجود حظر سفر على مواطني عدد من الدول، مع تساؤلات حول مدى تطبيق الاستثناءات الممنوحة للرياضيين والمشجعين، وما إن كانت ستشمل الجماهير بأوسع نطاق.

ترامب يدعو الجماهير للحضور

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إنه يأمل أن يحضر "عدد لا يحصى من الناس من جميع أنحاء العالم" كأس العالم 2026 لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية 2028 في الولايات المتحدة.

وتراجعت معدلات السفر من الخارج إلى الولايات المتحدة بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أغسطس إلى حوالي 3.5 مليون زائر وفقًا لبيانات أولية للحكومة الأمريكية.

وكان هذا هو الشهر السادس هذا العام الذي يشهد انخفاضًا في معدلات السفر عن العام الماضي، مخالفًا بذلك اتجاه السياحة العالمية، ومتحديًا التوقعات التي كانت تشير إلى أن عدد الزوار الوافدين السنوي في عام 2025 سيتجاوز أخيرًا مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19 البالغ 79.4 مليون زائر.

وقال ترامب في خطابه إن الولايات المتحدة ستحتفل العام المقبل بالذكرى 250 لاستقلالها.

وأضاف "سنستضيف أيضًا بكل فخر كأس العالم لكرة القدم 2026، وبعد ذلك بفترة وجيزة ستستضيف الولايات المتحدة أولمبياد 2028".

"سيكون الأمر مثيرًا للغاية.. آمل أن تحضروا جميعًا، آمل أن يشارك عدد لا يحصى من الناس من جميع أنحاء العالم".

طلبات مكثفة للحصول على التذاكر

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد تلقى أكثر من 1.5 مليون طلب للحصول على تذاكر من المشجعين في 210 دول في غضون 24 ساعة من فتح باب التسجيل للحصول على تذاكر كأس العالم 2026 وفقًا لما أعلنه "فيفا" في وقت سابق من هذا الشهر.

وستستضيف المكسيك وكندا والولايات المتحدة البطولة التي ينافس فيها 48 منتخبًا، وستتضمن 104 مباريات في 16 مدينة مضيفة.

لكن الرحلة إلى الولايات المتحدة قد تكون مكلفة وشاقة بالنسبة للكثيرين.

مخاوف من زيادة تكلفة السفر لأمريكا

ويواجه الزائرون من الدول غير المعفاة من التأشيرة "رسوم سلامة التأشيرة" وهي رسوم إضافية فرضتها الولايات المتحدة على جميع الزوار الذين يحتاجون إلى تأشيرات لغير المهاجرين (سياحة وأعمال وطلاب) بقيمة 250 دولارًا، إضافة إلى الرسوم الحالية. كما يواجه المسافرون بالفعل متوسط فترات انتظار طويلة للحصول على التأشيرة.

ويواجه هؤلاء الزوار متوسط 169 يومًا للحصول على تأشيرة بي-1 وبي.2 للسياحة أو العمل وفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية.

وسيؤثر ذلك على المشجعين من البلدان التي ترسل عادة مجموعة كبيرة إلى كأس العالم بما في ذلك المكسيك والأرجنتين والبرازيل.

وجاء الطلب العالمي على تذاكر البطولة في المقام الأول من الدول الثلاث المضيفة، تليها الأرجنتين وكولومبيا والبرازيل، وفقًا لـ"فيفا".

ولن يحتاج السياح من الدول المعفاة من تأشيرة الدخول ومعظمهم في أوروبا إلى دفع الرسوم الجديدة، لكن خبراء الصناعة يقولون إن البعض يؤجلون عطلاتهم في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من إيقافهم على الحدود بعد العديد من الحالات التي تم نشرها على نطاق واسع.

كما يتطلع البيت الأبيض أيضًا إلى تقييد مدة إقامة بعض حاملي التأشيرات للطلاب وزوار التبادل الثقافي ومنتسبي وسائل الإعلام وفقًا لمقترح حكومي صدر في أغسطس.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا في يوليو 2028.

