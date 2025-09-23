الأربعاء 24 سبتمبر 2025
اتحاد جدة يتخطى الوحدة بهدف نظيف في كأس خادم الحرمين

اتحاد جدة
اتحاد جدة

حقق فريق اتحاد جدة الفوز على نظيره الوحدة، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، علي استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الحرمين الشريفين  2025-2026.

وسجل هدف الفوز لفريق اتحاد جدة اللاعب صالح الشهري من ركلة جزاء في الدقيقة 9.

وبتلك النتيجة يتأهل فريق اتحاد جدة للدور ال16 من بطولة كأس خادم الحرمين.

 

تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة 

في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: أحمد الجليدان، كارلو سيميتش، ماريو ميتاي، معاذ فقيهي

خط الوسط: فيصل الغامدي، عوض الناشري، محمدو دومبيا

وفي الهجوم: روجر فيرنانديز، عبد الرحمن العبود، صالح الشهري

ويواصل اتحاد جدة رحلته في الدفاع عن لقبه  الذي توج  بلقب البطولة في الموسم الماضي.

ولعب فريق الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة، إذ نجح فى خطف فوز مثير على مضيفه النجمة بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة بعد 3 جولات، ليواصل انطلاقته المثالية في المسابقة، بينما تجمد رصيد النجمة عند صفر من النقاط بعد تكبده الخسارة الثالثة على التوالي منذ صعوده إلى دوري المحترفين.

