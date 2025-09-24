الإسماعيلي يواصل رحلة السقوط، يخسر أمام إنبي بهدف في الدوري المصري

خسر نادي الإسماعيلي أمام إنبي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة إنبي والإسماعيلي في الدوري المصري

وحاول كلا الفريقين خطف هدف التقدم خلال الشوط الأول الذي شهد خطورة نسبية من الإسماعيلي ولكن خرج الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني حصل إنبي على ركلة جزاء نفذها أحمد العجوز قائد الفريق ليقود فريقه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وحقق إنبي تحت قيادة مدربه حمزة الجمل 3 انتصارات خلال 8 لقاءات خاضها مقابل 4 تعادلات وهزيمة واحدة.

ويمتلك فريق إنبي في رصيده بعد الفوز على الاسماعيلي 13 نقاط يحتل بهم المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.

وعلى الجهة الأخرى، تستمر معاناة الدراويش الذي يحتل المركز الـ 21 والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، حصدهم على مدار 8 لقاءات حقق خلالهم تعادل وفوز وحيد مقابل 6 هزائم.

وأدار لقاء إنبي والإسماعيلي طاقما تحكيما يقوده حكم الساحة محمود ناصف، وعاونه محمد محمود لطفي ومحمد سعيد شيكا مساعدين، وحسن محمود حكم رابع، بجانب خالد الغندور حكم فيديو، وأحمد زيدان مساعد حكم فيديو.

