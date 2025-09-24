الأربعاء 24 سبتمبر 2025
رياضة

تعادل سلبي بين وادي دجلة والبنك الأهلي في الشوط الأول

البنك الأهلي ووادي
البنك الأهلي ووادي دجلة

انتهى الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واهدر أحمد ياسر ريان فرصة هدف محقق للبنك الأهلي خلال الشوط الأول.

وكشف محمد الشيخ مدرب نادي وادي دجلة عن تشكيل فريقه لمباراة البنك الأهلي، 

تشكيل وادي دجلة لمواجهة البنك الأهلي

وضم تشكيل وادي دجلة كل من.. 

 

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة وادي دجلة فى الدوري 
 

وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطي 
خط الدفاع..عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، اسحاقو يعقوبو 
خط الوسط..محمد فتحى، احمد النادري، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي
خط الهجوم..أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل 
ويجلس على مقاعد البدلاء:
أحمد صبحى، محمد بن شرقي، احمد امين اوفا، محمود الجزار، احمد مدبولي، مصطفى دويدار،  محمود عماد، ياو انور،
احمد متعب.

موعد مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة

 وانطلقت مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة في الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي ووادي دجلة

وتنقل مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة على قناة أون سبورت، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري.

ترتيب البنك الأهلي ووادي دجلة بالدوري 

ويتواجد البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

وفاز البنك الأهلي في الجولة الماضية على بتروجيت بثلاثية نظيفة، بينما فاز وادي دجلة على طلائع الجيش بهدف دون رد.

سعر السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون عليهما السلام يواجهان السحرة

حكم صيام الأيام البيض من شهر ربيع الآخر وأهم الأحداث الواقعة فيه

هل يجوز استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

