بقيادة شوقي غريب، نجوم أمم أفريقيا 1986 ضيوف مدحت شلبي في مساء الأنوار

يستضيف برنامج “يا مساء الأنوار” الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة إم بي سي مصر 2، ثلاثي منتخب مصر السابق الكباتن شوقي غريب ومجدي عبد الغني وأشرف قاسم مساء اليوم الأربعاء.

نجوم منتخب مصر في برنامج يا مساء الأنوار

وكان الثلاثي شوقي غريب ومجدي عبد الغني وأشرف قاسم من نجوم منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 1986 وتوج بها الفراعنة.

وينطلق البرنامج في تمام الساعة 10 ونص مساء بتوقيت القاهرة ويمكن للمشاهدين متابعته من خلال البث المباشر من خلال الرابط التالي…https://shahid.net/mbcmasr2

ويعرض برنامج يامساء الأنوار يومي الأربعاء والخميس الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة على MBCMASR2.

