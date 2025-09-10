الخميس 11 سبتمبر 2025
منتخب مصر المشارك بكأس العرب يحدد موعد السفر للبحرين لمواجهة منتخبها

منتخب مصر الثاني،
 وجه الكابتن حلمي طولان المدير الفني لـمنتخب مصر  المشارك في كأس العرب، ببدء الترتيب للمعسكر المقبل في أجندة أكتوبر، حيث تحدد السفر إلى البحرين يوم 6 أكتوبر وأداء مباراتين وديتين هناك أمام نظيره البحريني، الأولى يوم 9 أكتوبر والثانية 13 من الشهر نفسه.

حلمي طولان يشيد بمعسكر سبتمبر

من جانبه، أكد الكابتن حلمي طولان المدير الفني للفريق عن سعادته بنتائج المعسكر الأول وتحقيق الفوز في مباراتيه أمام تونس.

وأشاد طولان بالتزام اللاعبين وروحهم العالية خلال المعسكر سواء في مقر الإقامة أو التدريبات.

حلمي طولان، فيتو
وأكد المدير الفني على الاستجابة الكبيرة للاعبين لتعليمات الجهاز الفني والتي تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو المنافسة الجادة في بطولة كأس العرب.

طولان يشكر جماهير الاسماعيلية

ووجه الكابتن حلمي طولان الشكر لمحافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس على الدعم الكامل للفريق خلال معسكره بمدينة الإسماعيلية.

كما وجه الشكر لجماهير الإسماعيلية التي وقفت وراء الفريق في المباراتين

