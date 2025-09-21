موعد مباراة إنبى والإسماعيلى في الدوري المصري

يستعد فريقا إنبي والإسماعيلي لمواجهتهما الأربعاء القادم بالجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة إنبي والإسماعيلي في الدوري المصري

ويلتقي فريق إنبى نظيره الإسماعيلى في الخامسة مساء الأربعاء القادم على استاد المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

ترتيب إنبي والإسماعيلي في الدوري

ويحتل إنبي الترتيب في جدول الدوري المصري السادس برصيد 10 نقاط، ويأتي الإسماعيلي في المركز العشرين برصيد 4 نقاط.



مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

الإثنين 22 سبتمبر

فاركو ضد المصري البورسعيدى.. 5 مساء - استاد السويس الجديد

زد ضد الاتحاد السكندري.. 8 مساء - استاد القاهرة الدولي

بتروجت ضد غزل المحلة.. 8 مساء - استاد المقاولون العرب

الثلاثاء 23 سبتمبر

حرس الحدود ضد الأهلى.. 5 مساء - استاد الكلية الحربية

الزمالك ضد الجونة.. 8 مساء - استاد القاهرة

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب.. 8 مساء - استاد جهاز الرياضة

الأربعاء 24 سبتمبر

انبى ضد الإسماعيلى..5 مساء - استاد المقاولون العرب

سيراميكا ضد مودرن سبورت.. 8 مساء - استاد هيئة قناة السويس

البنك الأهلى ضد وادى دجلة.. 8 مساء - استاد القاهرة

الأربعاء 3 ديسمبر

كهرباء الاسماعيلية ضد بيراميدز.. 8 مساء - استاد الإسماعيلية

سموحة - راحة

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثامنة

1- الزمالك 16 نقطة

2- المصري 14 نقطة

3- وادي دجلة 13 نقطة

4- بيراميدز 11 نقطة

5- مودرن سبورت 11 نقطة

6- إنبي 10 نقاط

7- سموحة 10 نقاط

8- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

9- بتروجيت 10 نقاط

10- الأهلي 9 نقاط

11- زد 9 نقاط

12- غزل المحلة 8 نقاط

13- حرس الحدود 8 نقاط

14- طلائع الجيش 8 نقاط

15- البنك الأهلي 7 نقاط

16- الجونة 7 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط

19- المقاولون العرب 4 نقاط

20- الإسماعيلي 4 نقاط

21- فاركو 3 نقاط

