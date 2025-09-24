حقيقة شراء تركي آل الشيخ ناديا جديدا في إنجلترا

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، حقيقة ما تردد مؤخرًا عن رغبته في شراء بريستول سيتي الإنجليزي.

حقيقة شراء تركي آل الشيخ لنادي جديد في إنجلترا

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، تغريدة قال فيها: "ليس حقيقيًا أنني سوف أشتري نادي بريستول سيتي".

وكان رئيس هيئة الترفيه قد باع نادي ألميريا الإسباني، في مايو الماضي، بعد نحو 6 سنوات من شرائه في 2019، في أولى تجاربه الاستثمارية بالأندية الأوروبية.



وخاض آل الشيخ تجربة استثمارية أخرى في أندية كرة القدم، كانت رفقة بيراميدز، الذي اشتراه في 2018 وباعه في العام التالي.

