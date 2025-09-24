أسباب التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال، التهاب الشعب الهوائية من الأمراض التى تنتشر فى وقتنا الحالى بين الأطفال بسبب تغيير الفصول.

وأسباب التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال، عديدة وأعراضها مزعجة وتهتم الأمهات بسرعة العلاج حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال من الأمراض التنفسية الشائعة، ويحدث نتيجة التهاب بطانة الشعب الهوائية المسؤولة عن نقل الهواء من وإلى الرئتين، مما يؤدي إلى ضيق مجرى التنفس وظهور أعراض مزعجة مثل السعال وضيق التنفس.

أسباب التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال

وأضاف عوض، أن من أسباب التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال:-

أغلب حالات التهاب الشعب عند الأطفال تنتج عن فيروسات الجهاز التنفسي مثل فيروس الإنفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي (RSV).

أحيانا تكون البكتيريا سبب في الإصابة، خاصة عند ضعف مناعة الطفل أو استمرار الالتهاب لفترة طويلة.

التدخين السلبي داخل المنزل أو التعرض لعوادم السيارات والغبار يهيج الشعب الهوائية.

الأطفال المصابون بحساسية الصدر أو حمى القش أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الشعب

الانتقال المفاجئ بين الطقس البارد والدافئ قد يضعف مناعة الجهاز التنفسي.

الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو أمراض مزمنة يكونون أكثر عرضة للإصابة.

أعراض التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال

وتابع، أن من أعراض التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال:-

السعال المستمر، قد يكون جاف أو مصحوب ببلغم.

صعوبة وضيق في التنفس، حيث يشعر الطفل بعدم القدرة على التنفس بعمق.

أزيز الصدر، وهو صوت صفير عند التنفس نتيجة ضيق الشعب.

ارتفاع درجة الحرارة، قد تكون خفيفة أو متوسطة.

إفرازات أنفية، مصحوبة بسيلان أو انسداد.

التعب العام، حيث فقدان النشاط والرغبة في اللعب.

آلام في الصدر أو الحلق، نتيجة السعال المستمر.

أسباب التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال

مخاطر التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال

وأوضح الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال، أن علاج التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال ضرورى حتى لا يسبب مضاعفات خطيرة، منها:-

التحول إلى التهاب رئوي، إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح.

تكرار الالتهاب، مما قد يسبب التهابات مزمنة أو ما يعرف بالتهاب الشعب الهوائية المزمن.

تفاقم الأعراض التنفسية، خاصة لدى الأطفال المصابين بالربو أو الحساسية الصدرية.

ضعف النمو، نتيجة قلة الأكسجين وصعوبة التنفس المستمرة.

تأثير على النوم، السعال الليلي المستمر يمنع الطفل من الراحة.

علاج التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال

وأضاف الدكتور ايمن، أن من طرق علاج التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال:-

مضادات حيوية في حالة العدوى البكتيرية فقط، وتحت إشراف طبى.

أدوية موسعة للشعب أو بخاخات في حالات صعوبة التنفس أو الأزيز.

خافضات حرارة ومسكنات للألم عند الحاجة.

منح الطفل قسط كافي من النوم والراحة.

السوائل الدافئة، مثل الأعشاب الطبيعية (الينسون، البابونج) أو الماء الدافئ لتخفيف البلغم.

ترطيب الجو، باستخدام جهاز ترطيب الهواء أو وضع إناء ماء في الغرفة لتقليل جفاف الحلق.

تقديم أطعمة غنية بالفيتامينات مثل الفواكه والخضروات لرفع المناعة.

طرق الوقاية من التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال

وتابع، أنه لحماية الصغار من التهاب الشعب الهوائية يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تجنب التدخين السلبي داخل المنزل أو السيارة.

الحرص على غسل اليدين بانتظام لتقليل انتقال العدوى.

تقوية مناعة الطفل من خلال التغذية السليمة والنوم الكافي.

تدفئة الطفل جيدا في فصل الشتاء وتجنب الانتقال المفاجئ بين الأجواء.

تطعيم الطفل ضد الإنفلونزا الموسمية وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

الابتعاد عن الغبار والملوثات قدر الإمكان.

تعليم الطفل آداب العطس والسعال (استخدام المناديل أو ثني الكوع) لتقليل العدوى بين زملاء المدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.