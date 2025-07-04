أعراض التهاب الشعب الهوائية وطرق علاجها بالمنزل

يُعد التهاب الشعب الهوائية أحد الأمراض التنفسية الشائعة التي تصيب ملايين الأشخاص حول العالم كل عام.

ورغم أن معظم حالاته تكون خفيفة وتُشفى ذاتيًا، إلا أنه قد يسبب إزعاجًا كبيرًا للمصابين، وفي بعض الحالات النادرةقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة

ما هو التهاب الشعب الهوائية؟

التهاب الشعب الهوائية هو التهاب يصيب الأنابيب الهوائية الكبيرة والمتوسطة (الشعب الهوائية) التي تنقل الهواء من القصبة الهوائية إلى الرئتين، وعندما تلتهب هذه الأنابيب، فإنها تنتفخ وتنتج مخاطًا أكثر من المعتاد، مما يؤدي إلى تضييق الممرات الهوائية ويصعب التنفس، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أعراض التهاب الشعب الهوائية

تختلف أعراض التهاب الشعب الهوائية باختلاف نوعه (حاد أو مزمن).

التهاب الشعب الهوائية الحاد

يُعد التهاب الشعب الهوائية الحاد أكثر شيوعًا، وغالبًا ما يتطور بعد الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا. تستمر الأعراض عادةً من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع وتشمل:

السعال المستمر: هو العرض الأكثر شيوعًا.

قد يكون سعالًا جافًا في البداية، ثم يتحول إلى سعال مصحوب ببلغم شفاف، أبيض، أصفر مخضر، أو رمادي اللون.

ضيق في التنفس: قد يشعر المصاب بضيق في التنفس، خاصةً عند بذل مجهود.

أزيز أو صفير في الصدر: صوت صفير مميز يُسمع عند التنفس، يشير إلى تضييق الممرات الهوائية.

ألم أو انزعاج في الصدر: قد يشعر المصاب بألم خفيف أو انزعاج خلف عظم القص، خاصة عند السعال العميق.

حمى خفيفة وقشعريرة: قد يعاني بعض المصابين من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

إرهاق عام: شعور بالتعب والوهن.

انسداد الأنف أو سيلان الأنف والتهاب الحلق: هذه الأعراض تكون غالبًا مصاحبة للعدوى الفيروسية المسببة.

التهاب الشعب الهوائية المزمن

يُعرّف التهاب الشعب الهوائية المزمن بأنه سعال مصحوب ببلغم يحدث في معظم أيام الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في السنة، ولمدة عامين متتاليين على الأقل، مع استبعاد الأسباب الأخرى للسعال المزمن.

يُعد التدخين هو السبب الرئيسي لالتهاب الشعب الهوائية المزمن.

تشمل أعراضه:

سعال مستمر ومنتج للبلغم، يستمر لأسابيع أو شهور، وغالبًا ما يكون أسوأ في الصباح.

ضيق متزايد في التنفس، يزداد سوءًا مع مرور الوقت ومع بذل مجهود.

أزيز مستمر.

عدوى الجهاز التنفسي المتكررة.

أسباب التهاب الشعب الهوائية

تنقسم أسباب التهاب الشعب الهوائية إلى أسباب حادة ومزمنة:

أسباب التهاب الشعب الهوائية الحاد

العدوى الفيروسية، هي السبب الأكثر شيوعًا (أكثر من 90% من الحالات). تشمل الفيروسات المسببة: فيروسات البرد والإنفلونزا (مثل فيروسات الأنف، الفيروسات الغدية، الفيروسات المخلوي التنفسي، فيروسات الإنفلونزا A وB).

العدوى البكتيرية، أقل شيوعًا من العدوى الفيروسية، وقد تحدث كعدوى ثانوية بعد عدوى فيروسية. من البكتيريا الشائعة: المتفطرة الرئوية (Mycoplasma pneumoniae)، الكلميديا الرئوية (Chlamydophila pneumoniae)، والسعال الديكي (Bordetella pertussis).

المهيجات البيئية، مثل الغبار، حبوب اللقاح، الدخان (بما في ذلك دخان السجائر)، الأبخرة الكيميائية، وتلوث الهواء.

أسباب التهاب الشعب الهوائية المزمن

التدخين، هو السبب الأكبر والأكثر شيوعًا لالتهاب الشعب الهوائية المزمن، حيث يتسبب في تهيج وتلف الشعب الهوائية بمرور الوقت.

التعرض المزمن للمهيجات، مثل تلوث الهواء الشديد، الغبار الصناعي، الأبخرة الكيميائية في أماكن العمل.

التهابات الجهاز التنفسي المتكررة، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية المزمن.

الاستعداد الوراثي، قد يلعب دورًا في بعض الحالات.

طرق تخفيف الأعراض في المنزل

عادةً ما يختفي التهاب الشعب الهوائية الحاد من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى مضادات حيوية، خاصة إذا كان سببه فيروسيًا. يمكن للمصابين تخفيف الأعراض والتعافي بشكل أسرع باتباع الخطوات التالية في المنزل:

الراحة الكافية، النوم والراحة يساعدان الجسم على محاربة العدوى والتعافي. تجنب الإجهاد البدني المفرط.

شرب السوائل بكثرة، الماء، العصائر الطبيعية، الشاي الدافئ، والمرق تساعد على ترطيب الحلق وتليين المخاط، مما يسهل طرده. تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحول، لأنها قد تسبب الجفاف.

استخدام جهاز الترطيب، يساعد جهاز الترطيب (humidifier) على إضافة الرطوبة إلى الهواء، مما يقلل من تهيج الشعب الهوائية ويسهل التنفس وتخفيف السعال. تأكد من تنظيف الجهاز بانتظام لمنع نمو البكتيريا.

استنشاق البخار، يمكن استنشاق البخار من وعاء ماء ساخن (مع توخي الحذر الشديد لتجنب الحروق) أو أثناء الاستحمام بماء دافئ. يساعد البخار على فتح الممرات الهوائية وتخفيف المخاط.

تجنب المهيجات، ابتعد عن دخان السجائر (التدخين السلبي والإيجابي)، الغبار، الأبخرة الكيميائية، وتلوث الهواء. إذا كنت مدخنًا، فإن التوقف عن التدخين هو أهم خطوة للتحسن.

أدوية السعال المتاحة دون وصفة طبية

مثبطات السعال (Cough suppressants)

مقشعات (Expectorants)، تساعد على ترقيق المخاط وتسهيل طرده عن طريق السعال.

مضادات الاحتقان (Decongestants)، يمكن أن تخفف من انسداد الأنف المصاحب.

مسكنات الألم ومخفضات الحرارة، يمكن أن تخفف من الحمى الخفيفة وآلام الصدر والصداع.

غرغرة الماء والملح، يمكن أن تخفف من التهاب الحلق المصاحب.

رفع الرأس عند النوم، استخدام وسائد إضافية لرفع الرأس قليلًا قد يساعد في تقليل السعال الليلي وتحسين التنفس.

متى يجب زيارة الطبيب؟

على الرغم من أن معظم حالات التهاب الشعب الهوائية لا تستدعي زيارة الطبيب، إلا أنه يجب استشارة الطبيب في الحالات التالية:

ارتفاع درجة الحرارة (أكثر من 38.5 درجة مئوية) أو استمرار الحمى لأكثر من 3 أيام.

السعال الشديد والمستمر الذي لا يتحسن بعد عدة أسابيع.

إنتاج بلغم سميك، داكن اللون، أو مصحوب بالدم.

ضيق شديد في التنفس أو ألم في الصدر يزداد سوءًا.

ظهور أعراض التهاب الشعب الهوائية لدى الرضع، كبار السن، أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض مزمنة (مثل أمراض القلب أو الرئة).

تكرار نوبات التهاب الشعب الهوائية.

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