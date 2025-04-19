منها الصفير والسعال، تعرف على أعراض وأنواع الربو المختلفة

الربو هو حالة تنفسية مزمنة تصيب الممرات الهوائية في الرئتين، وتتميز بضيق في التنفس، وصفير، وصعوبة في إخراج الهواء، وينتج هذا الانسداد عن التهاب وتورم في جدران الشعب الهوائية وتقلص العضلات المحيطة بها، مما يجعل مرور الهواء صعبًا.

يصنف الربو إلى عدة أنواع بناءً على الفئة العمرية أو المسبب أو الظروف المحيطة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، وتشمل:

ربو الأطفال: وهو النوع الأكثر شيوعًا بين الأطفال، وقد يستمر حتى مرحلة البلوغ أو يتحسن مع التقدم في العمر. تشمل محفزاته الشائعة التهابات الجهاز التنفسي، ودخان السجائر، ومسببات الحساسية، وملوثات الهواء، والطقس البارد، والتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة، والجهد البدني، والتوتر.

الربو الذي يصيب البالغين: يمكن أن يظهر في أي مرحلة عمرية، ويرتبط بعوامل مثل أمراض الجهاز التنفسي، والحساسية، والعوامل الهرمونية، والسمنة، والتوتر، والتدخين.

الربو المهني: ينجم عن التعرض لمواد مهيجة أو مسببة للحساسية في بيئة العمل، وقد يؤدي إلى ظهور الربو لأول مرة أو تفاقم الأعراض لدى المصابين به.

الربو الحاد الذي يصعب السيطرة عليه: يصيب نسبة قليلة من مرضى الربو، وقد يكون ناتجًا عن عدم استخدام أجهزة الاستنشاق بشكل صحيح أو عن مقاومة الحالة للعلاجات التقليدية. يشمل هذا النوع الربو اليوزيني الذي قد يستدعي استخدام علاجات بيولوجية متخصصة.

الربو الموسمي: يرتبط بمواسم معينة من السنة، وينتج عن التعرض لمسببات الحساسية الموسمية مثل حبوب اللقاح في الصيف أو الهواء البارد في الشتاء.

أعراض الربو

في حين تختلف أعراض الربو من شخص لآخر، فإن العلامات الأكثر شيوعًا للربو هي:

صعوبة التنفس

الصفير

السعال

ضيق في الصدر

نقص الطاقة

قد يعني وجود صعوبة في التنفس الشعور بضيق في التنفس، حتى أثناء الراحة.

نوبات الربو

خلال نوبة الربو، تتفاقم الأعراض نتيجة لتورم الممرات الهوائية وتقلص العضلات المحيطة بها وزيادة إفراز المخاط، مما يعيق تدفق الهواء إلى الرئتين وقد يؤدي إلى نقص الأكسجين في الدم، وهو ما يستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا في الحالات الشديدة.

تشخيص وعلاج الربو

يقوم الطبيب بتشخيص الربو من خلال تقييم الأعراض والتاريخ الطبي والفحص البدني وإجراء اختبارات وظائف الرئة.

ويهدف العلاج إلى السيطرة على الأعراض ومنع حدوث النوبات، وقد يشمل استخدام أجهزة الاستنشاق التي تحتوي على أدوية لتوسيع الشعب الهوائية وتقليل الالتهاب، بالإضافة إلى أدوية أخرى حسب شدة الحالة ونوع الربو.

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