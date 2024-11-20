​في اليوم العالمي لمرض الانسداد الرئوي، أهم أعراضه وأسباب الإصابة به

تحيي دول العالم في ٢٠ نوفمبر اليوم العالمي لمرض الانسداد الرئوي المزمن للتوعية بالمرض وطرق الوقاية منه وطرق علاجه

اليوم العالمي لمرض الانسداد الرئوي المزمن

وقالت هيئة الدواء المصرية إن مرض الانسداد الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية المزمن، مرض رئوي شائع يسبب انسداد بالمخاط والتهاب وتورم في بطانة مجرى الهواء وتقليل تدفق الهواء ومشاكل في التنفس.​

أعراض مرض الانسداد الرئوي

وأكدت أن أعراض مرض الانسداد الرئوي تشمل الكحة المزمنة المصحوبة ببلغم أحيانًا وصعوبة التنفس والصفير عند التنفس والإحساس بالتعب.​

​وأكدت هيئة الدواء المصرية أن علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن يهدف لتحسين الأعراض عن طريق تجنب التدخين وتجنب التعرض لتلوث الهواء والحصول على تطعيمات للوقاية من العدوى ويمكن علاجه بالأدوية والأكسجين وإعادة التأهيل الرئوي. ​

من جانب آخر ​حذرت وزارة الصحة مرضى الانسداد الرئوي المزمن من التعرض لعدد من الأمراض التى تمثل خطورة عليهم منها:



الالتهاب الرئوي

سرطان الرئة

مشكلات القلب

الاكتئاب والقلق

ضعف العضلات وهشاشة العظام

أعراض الانسداد الرئوي

ونصحت وزارة الصحة بضرورة تجنب مسببات مرض الانسداد الرئوي المزمن منها التدخين.

ويتعرض مرضى الانسداد الرئوي إلى حدوث مضاعفات وتفاقم الأعراض، لذا حذرت وزارة الصحة الأشخاص المصابين بالانسداد الرئوي المزمن من حدوث نوبات تسمى نوبات التفاقم وتصبح الأعراض خلالها أسوأ من النمط الطبيعي.

وتشمل أعراض الانسداد الرئوي المزمن تتضمن:

١- ضيق النفس

٢-ضيق الصدر

٣- السعال المزمن

٤- مخاط وبلغم

٥- عدوى الجهاز التنفسي المتكررة

٦-قلة النشاط

٧- فقدان الوزن غير المتعمد

٨- تورم الكاحلين أو القدمين أو الساقين.

وطالبت وزارة الصحة بضرورة استشارة الطبيب عند حدوث أي مشاكل صحية لاتخاذ اللازم.

وتوفر وزارة الصحة مبادرة صحة الرئة "معاك للأفضل" حيث تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته، ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقي العلاج المناسب، من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة الصحة أن أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن لا تظهر إلا بعد حدوث ضرر كبير للرئة، وعادة ما تزيد خصوصا إذا استمر التعرض للتدخين لذلك يجب التوقف عن التدخين فورًا.

مبادرة صحة الرئة

وتوفر وزارة الصحة خدمات الكشف المجاني من خلال مبادرة صحة الرئة أحدث المبادرات الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة والتي تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته، ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقي العلاج المناسب.

مرض السدة الرئوية

وكشفت وزارة الصحة عن انتشار عيادات صحة الرئة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن الكشف مجانًا.

ويتضمن الكشف بجهاز قياس وظائف التنفس بين المدخنين للكشف عن مرض السدة الرئوية وتثقيف المدخنين بأهمية الإقلاع عن التدخين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا