أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن وطرق علاجه في المنزل

يعاني الأشخاص المصابون بـ التهاب الشعب الهوائية من تورم والتهاب في الشعب الهوائية، وهي الممرات الهوائية التي تربط الفم والأنف بالرئتين، وقد يواجهون صعوبة في إزالة المخاط الثقيل أو البلغم من مجاري الهواء.

ويمكن أن يكون التهاب الشعب الهوائية حادًا أو مزمنًا، وعادة ما يختفي التهاب الشعب الهوائية الحاد، ولكن التهاب الشعب الهوائية المزمن مستمر ولا يختفي تمامًا، ويمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين أو تجنبه في منع التهاب الشعب الهوائية، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض التهاب الشعب الهوائية

تشمل علامات وأعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن ما يلي:

السعال المستمر، والذي قد ينتج عنه مخاط

الصفير

حمى منخفضة وقشعريرة

شعور بضيق في الصدر

التهاب الحلق

آلام الجسم

ضيق التنفس

صداع

انسداد الأنف والجيوب الأنفية

ويعاني الشخص المصاب بـ التهاب الشعب الهوائية من سعال يستمر لعدة أسابيع أو حتى بضعة أشهر إذا استغرقت الشعب الهوائية وقتًا طويلًا للشفاء تمامًا، وقد تتفاقم أعراض التهاب الشعب الهوائية المزمن بانتظام، وبالنسبة للعديد من الأشخاص، يحدث هذا خلال أشهر الشتاء.

ومع ذلك، فإن التهاب الشعب الهوائية ليس الحالة الوحيدة التي تسبب السعال، والسعال الذي يرفض الاختفاء قد يكون علامة على الربو أو الالتهاب الرئوي أو العديد من الحالات الأخرى، ويجب على أي شخص يعاني من سعال مستمر أن يرى الطبيب للتشخيص.

ما هو التهاب الشعب الهوائية؟

التهاب الشعب الهوائية هو حالة تؤثر على الشعب الهوائية في الرئتين، وقد تصبح ملتهبة، مما يؤدي إلى أعراض مثل السعال وإنتاج المخاط.

ويؤثر على الجسم عن طريق تضييق مجرى الهواء بسبب التورم، مما يعني أن كمية الهواء التي يمكن أن تمر عبره أقل.

أنواع التهاب الشعب الهوائية

تشمل أنواع التهاب الشعب الهوائية:

التهاب الشعب الهوائية الحاد: يستمر التهاب الشعب الهوائية الحاد لمدة زمنية محددة، ويتبع عادة نمطًا مشابهًا للعدوى الفيروسية، مثل البرد أو الأنفلونزا، وقد ينبع من نفس الفيروس، وقد يعاني الشخص من:

سعال مع أو بدون مخاط

ألم أو وجع في الصدر

حمى

صداع خفيف وآلام في الجسم

ضيق في التنفس

التهاب الشعب الهوائية المزمن: التهاب الشعب الهوائية المزمن له أعراض مشابهة لالتهاب الشعب الهوائية الحاد، لكنه مرض مستمر، وهو نوع من مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) حيث تنتج الشعب الهوائية الكثير من المخاط، إما أنه لا يختفي، أو يختفي ويستمر في العودة.

وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن الشخص الذي يصاب بانتفاخ الرئة إلى جانب التهاب الشعب الهوائية المزمن سيحصل على تشخيص مرض الانسداد الرئوي المزمن، وهذه حالة خطيرة وقد تهدد الحياة.

متى يجب الاتصال بالطبيب

يمكن لمعظم المصابين بالتهاب الشعب الهوائية التعافي في المنزل بالراحة والأدوية المضادة للالتهابات والكثير من السوائل.

ومع ذلك، يجب على الشخص زيارة الطبيب إذا كان يعاني مما يلي:

سعال يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع

حمى تستمر لثلاثة أيام أو أكثر

دم في المخاط

تنفس سريع، أو آلام في الصدر، أو كليهما

نعاس أو ارتباك

أعراض متكررة أو متفاقمة

يجب على أي شخص يعاني من حالة رئوية أو قلبية موجودة زيارة الطبيب إذا بدأ يعاني من أعراض التهاب الشعب الهوائية.

كيف ينتقل التهاب الشعب الهوائية؟

يحدث التهاب الشعب الهوائية عندما يتسبب فيروس أو بكتيريا أو جزيئات مهيجة في حدوث التهاب في الشعب الهوائية، والتدخين هو عامل خطر رئيسي، ولكن يمكن أن يصاب غير المدخنين أيضًا بالتهاب الشعب الهوائية.

التهاب الشعب الهوائية الحاد

يمكن أن ينتج التهاب الشعب الهوائية الحاد عن:

فيروس، على سبيل المثال، فيروس البرد أو الأنفلونزا

عدوى بكتيرية

التعرض لمواد تهيج الرئتين، مثل دخان التبغ والغبار والأبخرة والتلوث الجوي

ويكون الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية الحاد إذا كانوا:

يتعرضون لفيروس أو بكتيريا تسبب الالتهاب

يدخنون أو يستنشقون الدخان السلبي

يعانون من الربو أو الحساسية

وتتضمن طرق تجنب العدوى غسل اليدين بانتظام وتجنب الدخان والجزيئات الأخرى.

التهاب الشعب الهوائية المزمن

ينتج التهاب الشعب الهوائية المزمن عن تهيج متكرر وتلف أنسجة الرئة والمجرى الهوائي، والسبب الأكثر شيوعًا هو التدخين، ولكن ليس كل من يعاني من التهاب الشعب الهوائية مدخنًا.

تشمل الأسباب المحتملة الأخرى ما يلي:

التعرض الطويل الأمد لتلوث الهواء والغبار والأبخرة من البيئة

العوامل الوراثية

نوبات متكررة من التهاب الشعب الهوائية الحاد

تاريخ من أمراض الجهاز التنفسي أو مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)

الأشخاص المصابون بالربو أو الحساسية لديهم خطر أعلى للإصابة بكلا النوعين من المرض، وأفضل طريقة لتجنب التهاب الشعب الهوائية المزمن هي تجنب التدخين.

هل التهاب الشعب الهوائية معدي؟

إذا كان التهاب الشعب الهوائية ناتجًا عن عدوى فيروسية أو بكتيرية، فمن الممكن نقل العدوى إلى شخص آخر من خلال الرذاذ عند السعال.

لتقليل خطر نقل العدوى، يجب على الشخص:

غسل يديه كثيرًا

السعال في منديل

الحرص بشكل إضافي على الأطفال الصغار وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

علاج التهاب الشعب الهوائية

المضادات الحيوية لن تساعد التهاب الشعب الهوائية الحاد، لذلك يميل الأطباء إلى تجنب وصفها، وقد ينصح الطبيب الشخص المصاب بالتهاب الشعب الهوائية بما يلي:

العلاجات الطبيعية للشعور بتحسن

الخيارات التي قد تساعد تشمل:

استخدام العسل في الشاي أو الماء الساخن لتخفيف أعراض السعال

استخدام المرطب للمساعدة في إذابة المخاط وتحسين تدفق الهواء وتخفيف الصفير

الراحة

شرب السوائل

ممارسة الرياضة لتقوية عضلات الصدر للمساعدة في التنفس

تحسين تقنية التنفس من خلال إعادة تأهيل الرئة

إزالة مهيج الرئة، على سبيل المثال، عن طريق عدم التدخين

ما هي الأدوية التي تعالج التهاب الشعب الهوائية؟

إن تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الإيبوبروفين سيساعد في تخفيف السعال وتخفيف أي ألم مصاحب، وبمرور الوقت، سيختفي التهاب الشعب الهوائية الحاد، غالبًا بدون علاج.

دواء السعال: السعال مفيد لإزالة المخاط من الشعب الهوائية، لكن الدواء يمكن أن يساعد في تخفيف الألم، على سبيل المثال، في الليل.

موسعات الشعب الهوائية: تعمل هذه الأدوية على فتح الشعب الهوائية وقد تساعد في التخلص من المخاط.

مذيبات البلغم: تعمل هذه الأدوية على تخفيف أو ترقيق المخاط في الشعب الهوائية، مما يجعل من السهل إخراج البلغم بالسعال.

الأدوية المضادة للالتهابات والستيرويدات: يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب الذي يمكن أن يسبب تلف الأنسجة.

قد تختفي أعراض التهاب الشعب الهوائية المزمن أو تتحسن لفترة من الوقت، ومع ذلك، فإنها ستعود أو تزداد سوءًا مرة أخرى، خاصة إذا كان هناك تعرض للدخان أو غيره من المحفزات.

إذا كان التهاب الشعب الهوائية الحاد ناتجًا عن عدوى بكتيرية، فقد يصف الطبيب المضادات الحيوية، وقد يساعد تناول المضادات الحيوية أيضًا في منع العدوى الثانوية في بعض الحالات.

ومع ذلك، فإن هذه الأدوية غير مناسبة للشخص المصاب بفيروس.

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