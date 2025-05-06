الثلاثاء 06 مايو 2025
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صحة ومرأة

في اليوم العالمي للربو 2025، أبرز أعراض المرض وطرق الوقاية منه

مرض الربو
مرض الربو

اليوم العالمي للربو 2025، تحيي دول العالم في 6 مايو من كل عام ذكرى اليوم العالمي لمرض الربو للتوعية بالمرض وخطورته وأهم الأعراض وطرق الوقاية منه.

اليوم العالمي للربو 2025

 

والربو مرض رئوي مزمن طويل الأمد. يؤدي هذا إلى ضيق أو التهاب في الشعب الهوائية، مما يمنع وصول الهواء إلى الرئتين. هذا يُصعّب التنفس على الشخص. 

ويؤثر الربو على الأنشطة اليومية ومن أعراض الربو الشائعة صعوبة التنفس، وألم الصدر، والسعال، والصفير. 

اليوم العالمي للربو 2025

 

ويُحتفل باليوم العالمي للربو كل عام لزيادة الوعي بهذا المرض وما يمكن فعله لتسهيل حياة المصابين به. 

 
وتأسست المبادرة العالمية للربو (GINA) عام ١٩٩٣، واحتُفل باليوم العالمي الأول للربو عام ١٩٩٨، وينظم هذا اليوم بهدف نشر الوعي بالتحديات التي يواجهها مرضى الربو. ويهدف هذا اليوم إلى جمع الأطباء والمرضى  معًا لتمكين مرضى الربو وتوفير حياة أفضل لهم.

 

وخلال فصل الصيف، قد يؤدي جفاف الجو وارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة حادة في الحساسية الموسمية، ويمثل هذا الوقت من العام تحديًا كبيرًا لمرضى الربو، حيث تتفاقم أعراضهم في كثير من الأحيان. 

ونصحت منظمة الصحة العالمية باتباع بعض النصائح للتعامل بفعالية مع الحساسية الموسمية مع الربو، وضرورة  تقليل التعرض لمسببات الحساسية، والحفاظ على جودة هواء داخلي جيدة، واستخدام الأدوية المناسبة

مرض الربو 
مرض الربو 

1. تقليل التعرض لمسببات الحساسية:


تتبع أعداد حبوب اللقاح والحد من الأنشطة الخارجية عندما تكون المستويات مرتفعة.


ابقَ في المنزل 

 خلال مواسم ذروة حبوب اللقاح، أبقِ النوافذ مغلقةً والزم منزلك قدر الإمكان. 

استخدم أجهزة تنقية الهواء

 استخدم أجهزة تنقية الهواء المزوّدة بفلاتر HEPA لإزالة حبوب اللقاح ومسببات الحساسية الأخرى من المنزل


التنظيف بانتظام: قم بتنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية، وإزالة الغبار من الأثاث، وغسل الفراش بشكل متكرر لإزالة المواد المسببة للحساسية.


الاستحمام بعد الأنشطة الخارجية: اغسل حبوب اللقاح والمواد المسببة للحساسية من بشرتك وشعرك بعد قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق.


ضع الكمامات في اعتبارك: ارتدِ كمامة في الهواء الطلق لتقليل التعرض لحبوب اللقاح، خاصةً خلال فترات ارتفاعها. 


الحد من التعرض للمحفزات: تجنب قص العشب، وإزالة الأعشاب الضارة، وغيرها من الأنشطة التي تثير المواد المسببة للحساسية
 


الحفاظ على جودة الهواء الداخلي الجيدة


استخدم تكييف الهواء: قم بتشغيل تكييف الهواء باستخدام مرشحات نظيفة بدلًا من أجهزة الترطيب أو مبردات المستنقعات.


التحكم في الرطوبة: الحفاظ على مستويات الرطوبة الداخلية بين 30-50٪ لمنع نمو العفن وعث الغبار.

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استخدم الأدوية المناسبة


استشارة  أخصائي الحساسية لتطوير خطة علاجية تتضمن أدوية لإدارة الحساسية والربو.


الكورتيكوستيرويدات المستنشقة 

تُستخدم الكورتيكوستيرويدات المستنشقة غالبًا لعلاج الربو ويمكن أن تساعد أيضًا في علاج أعراض الربو التحسسي.

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