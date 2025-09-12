احذري من هذه الأعراض، الحمى الشوكية تهدد صحة طفلك

أعراض الحمى الشوكية، الحمى الشوكية أو الالتهاب السحائى من الأمراض المعدية التى تنتشر بين الأطفال وللأسف يعتبر من الإصابات الخطيرة التى تهدد صحة الطفل.

وأعراض الحمى الشوكية، عديدة ومعظم الأمهات لا تميزها، لأن أعراضها تتشابه مع أعراض أمراض أخرى، لذا عند ظهور أى أعراض على الأطفال يجب الكشف الطبى على الفور لسرعة العلاج.

يقول الدكتور أيمن عوض، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة: إن الحمى الشوكية أو التهاب السحايا هي التهاب يصيب الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي (السحايا)، وتعد من الأمراض التي قد تكون خطيرة إذا لم تشخص وتعالج بسرعة.

أعراض الحمى الشوكية

وأضاف عوض، تختلف الأعراض حسب العمر ونوع الالتهاب سواء “بكتيري أو فيروسي”، لكن من أبرز أعراض الحمى الشوكية:-

ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ حمى شديدة.

صداع قوي ومستمر لا يزول بالمسكنات العادية.

تيبس الرقبة وصعوبة تحريكها.

الغثيان والقيء.

حساسية شديدة للضوء “رهاب الضوء”.

التشوش الذهني أو صعوبة التركيز، وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي في الحالات المتقدمة.

طفح جلدي في بعض الأنواع البكتيرية، خصوصا التهاب السحايا بالمكورات السحائية.

عند الأطفال والرضع قد تظهر علامات خاصة مثل البكاء المستمر بصوت عالى، وانتفاخ اليافوخ “المنطقة اللينة في الرأس، والخمول أو صعوبة الاستيقاظ.

أسباب الحمى الشوكية

وتابع، تنقسم الأسباب إلى عدة أنواع رئيسية:

العدوى البكتيرية وهى الأخطر، منها المكورات السحائية، والمكورات الرئوية، والمستدمية النزلية.

العدوى الفيروسية، وعادة أقل خطورة، وتحدث بسبب فيروسات مثل الفيروسات المعوية، وفيروس الهربس البسيط.

الفطريات في حالات ضعف المناعة.

الطفيليات.

التهابات غير معدية بسبب أدوية معينة أو أمراض مناعية.

مخاطر الحمى الشوكية

وأوضح أخصائي طب الأطفال، أن إهمال علاج الحمى الشوكية قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها:

فقدان السمع الدائم.

إصابة الدماغ أو حدوث نوبات صرع.

مشكلات في التعلم والتركيز لدى الأطفال.

شلل أو ضعف في الأعصاب.

الوفاة في الحالات الشديدة خاصة مع العدوى البكتيرية غير المعالجة.

علاج الحمى الشوكية

وأضاف عوض، أن العلاج يكون على حسب نوع الإصابة، من حيث:

التهاب السحايا البكتيري، يحتاج علاج طارئ بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد.

التهاب السحايا الفيروسي، غالبا يعالج بالراحة، والسوائل، وخافضات الحرارة.

في بعض الفيروسات مثل الهربس يستخدم مضاد فيروسي.

الحالات الفطرية أو الطفيلية تحتاج لأدوية خاصة حسب السبب.

العلاج يجب أن يبدأ في المستشفى فور الاشتباه، حتى قبل ظهور نتائج التحاليل أحيانا.

طرق الوقاية من الحمى الشوكية

وتابع، أنه للوقاية من الحمى الشوكية، يجب إتباع بعض النصائح، منها:-

التطعيم: أهم وسيلة، وتشمل لقاحات ضد المكورات السحائية، والمستدمية النزلية نوع (B)، والمكورات الرئوية.

النظافة الشخصية، حيث غسل اليدين باستمرار، وتجنب مشاركة الأدوات الشخصية.

تجنب المخالطة مع المصابين، وخاصة في الأماكن المزدحمة.

علاج المخالطين في حال ظهور حالة بكتيرية، إذ قد يعطى لهم مضاد حيوي وقائي.

تقوية المناعة باتباع نظام غذائي صحي ونوم كافى.

