أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أنا اسمي مريم ومش هاممني حد، القبض على بطلة فيديو سب زميلاتها بالمدرسة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على فتاة بطلة فيديو سب زميلاتها في المدرسة بمنطقة مصر القديمة.

حذفها واعتذر، تهنئة بيراميدز تفجر خلافا ناريا بين عضوي مجلس إدارة الأهلي

تصرف مثير من محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أثار جدلًا واسعًا داخل أروقة القلعة الحمراء بعد أن نشر تهنئة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك لفريق بيراميدز عقب فوزه على الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مساء الثلاثاء وتتويجه ببطولة كأس القارات الثلاث.

متعمد، البيت الأبيض يهدد بعد تعطل السلم الكهربائي بترامب وميلانيا والأمم المتحدة ترد (فيديو)

دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض الثلاثاء إلى "فصل فوري" لأي شخص قد يكون تسبّب بتوقف مفاجئ لسلم كهربائي لدى وصول الرئيس دونالد ترامب إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

أنغام تصنع المجد في لندن ورسالة مؤثرة لجمهورها عن أزمتها الصحية (فيديو)

صعدت الفنانة أنغام إلى خشبة مسرح رويال ألبرت هول بلندن، مساء الثلاثاء، لتصبح أول فنانة مصرية في العصر الحديث تُحيي حفلًا غنائيًّا في هذا الصرح العريق، الذي وقف عليه من قبل أسطورة واحدة فقط من مصر وهو عبد الحليم حافظ.

حجارة وأسلاك كهرباء، شاهد ماذا اكتشفت وزيرة التنمية المحلية في زيارتها المفاجئة بالممشى السياحي بدهب

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الممشى السياحي وعدد من المناطق الحيوية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء في جولة ليلية مفاجئة مساء الثلاثاء وذلك في إطار زيارتها الميدانية التي تقوم للمدينة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين لمدينة دهب والمساهمة في تحسين الصورة الحضارية للمدينة باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية.

غافل الحراس وطعن رقبته بقلم، المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يحاول الانتحار في المحكمة

في مشهد صادم حاول المدان بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا أن يطعن نفسه في الرقبة بعد النطق بحكم الإدانة.

عملاقة سينما الستينيات، وفاة الممثلة الإيطالية كلوديا كاردينالي عن عمر 87 عاما

غيب الموت، يوم الثلاثاء عملاقة سينما ستينيات القرن العشرين الممثلة الفرنسية الإيطالية كلوديا كاردينالي، التي رحلت عن عمر يُناهز الـ87 عامًا.

وداعا للتكييفات، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجة الحرارة، اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار أغلب الأنحاء، معتدل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي وكأس كاراباو

تقام اليوم الأربعاء، عدة مباريات في الدوري الأوروبي والدوري المصري الممتاز والدوري الإسباني وكأس كاراباو وكأس خادم الحرمين الشريفين.

اليوم، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية عبر موقع التنسيق الإلكتروني

يغلق مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد اليوم الأربعاء، باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية.

من جذور عربية وأذلهما العشق، كيف تشابهت مسيرة كلاوديا كاردينالي بقصة حياة داليدا

من أيقونة الغناء المصرية إلى أيقونة السينما الإيطالية تتشابه قصة الممثلة كلوديا كاردينالي التي غيبها الموت مساء أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 87 عامًا، مع قصة الفنانة العالمية داليدا، خاصة أن الاثنين جذورهما عربية وشق طريقهما إلى العالمية بعد مسيرة طويلة ومتنوعة في التمثيل والمسرح، والغناء.

بعد الفوز بلقب القارات الثلاث، موعد مباريات بيراميدز ببطولة كأس الإنتركونتيننتال في الدوحة

توج فريق بيراميدز بكأس بطولة القارات الثلاث بعد الفوز أمام أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء على لقب كأس القارات الثلاث بكأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

لحظة استهداف طائرات الاحتلال سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة (فيديو)

أعلن أسطول الصمود العالمي الأربعاء، أنه رصد 13 انفجارًا وتشويشًا واسعًا في الاتصالات على متن قوارب الأسطول، فيما ألقت مسيرات أجساما مجهولة على 10 قوارب وتسببت في أضرار.

القبض نزل، بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025.

اليوم، أولى جلسات استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات على حبسهم 4 سنوات

تنظر محكمة أكتوبر اليوم الأربعاء، أولى جلسات استئناف المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات على حكم حبسهم 4 سنوات.

"إف بي آي" يعثر على ملفات أسلحة دمار شامل سرية في مكتب بولتون

عثر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) خلال تنفيذهم أمر التفتيش في مكتب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في وسط مدينة واشنطن الشهر الماضي، على وثائق مصنفة بأنها سرية، وفقًا لملف قضائي صدر الثلاثاء.

انتصار الحب، إلهام عبد البديع تعود لزوجها الملحن وليد سامي بعد 4 أشهر من انفصالهما

عادت الفنانة إلهام عبد البديع إلى زوجها الملحن وليد سامي بعد انفصالهما مؤخرًا بعد 4 أشهر من انفصالهما.

"الخدمة السرية" تحقق في واقعة تعطل السلم الكهربائي بترامب وميلانيا بالأمم المتحدة

أفادت صحيفة “بلومبرج”، اليوم الأربعاء، بأن جهاز الخدمة السرية يحقق في احتمال التلاعب بجهاز التلقين والسلم المتحرك خلال وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمم المتحدة.

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025.

بعد تشكيك ترامب، بيان من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بشأن خطورة الباراسيتامول على الحوامل

أكدت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن دواء الأسيتامينوفين، المعروف أيضًا باسم Tylenol أو الباراسيتامول والموصى به لتخفيف الحمى والألم، آمن للأطفال عند استخدامه وفق الجرعات الموصى بها.

