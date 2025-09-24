الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي وكأس كاراباو

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

تقام اليوم الأربعاء، عدة مباريات في الدوري الأوروبي والدوري المصري الممتاز والدوري الإسباني وكأس كاراباو وكأس خادم الحرمين الشريفين.

 

الدوري المصري الممتاز

إنبي ضد الإسماعيلي - الساعة 5 مساء - قناة أون سبورت 1.

سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت - الساعة 8 مساء - قناة أون سبورت 1.

البنك الأهلي ضد وادي دجلة - الساعة 8 مساء - قناة أون سبورت 2.

سيراميكا كليوباتر، فيتو
سيراميكا كليوباتر، فيتو

الدور الإسباني

خيتافي ضد ألافيس - الساعة 8 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

أتليتكو مدريد ضد رايو فاليكانو - الساعة 10:30 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD 

ريال سوسيداد ضد مايوركا - الساعة 10:30 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

الدوري الأوروبي

نيس ضدو روما - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

دينامو زغرب ضد فنربخشة - الساعة 10 مساءً 

سبورتينج براجا ضد فينورد - الساعة 10 مساءً

ريال بيتيس ضد نوتنجهام فورست - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD

أرسنال، فيتو
أرسنال، فيتو

كأس كارباو

هدرسفيلد تاون ضد مانشستر سيتي - الساعة 9:45 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

توتنهام ضد دونكاستر روفرز - الساعة 9:45 مساء - قناة بي إن سبورت 7 HD

نيوكاسل ضد برادفورد سيتي - الساعة 9:45 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

بورت فايل ضد أرسنال - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 9 HD

كاس خادم الحرمين 

نادي الجبيل ضد الرياضي - الساعة 6:10 مساء - ثمانية 1

الجبلين ضد الفتح - الساعة 6:45 مساء - ثمانية 1

العروبة ضد القادسية - الساعة 9 مساء - ثمانية 1

 

الدوري الإماراتي

الجزيرة ضد الوحدة - الساعة 7:25 مساء - قناة أبو ظبي الرياضية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز الدوري الإسباني كأس كاراباو كأس خادم الحرمين سيراميكا كليوباترا أتليتكو مدريد نيس ضدو روما مانشستر سيتي أرسنال

مواد متعلقة

ليفربول بـ10 لاعبين يفوز على ساوثهامبتون 2-1 ويصعد لدور الـ 16 بكأس كاراباو

النصر يقسو على جدة برباعية نظيفة ويطيح به خارج كأس خادم الحرمين

ترتيب الدوري المصري 2026 بعد مباريات اليوم الثلاثاء

أزمة في الدوري الأوروبي بسبب مشاركة الأندية الإسرائيلية

الأكثر قراءة

أنا اسمي مريم ومش هاممني حد، القبض على بطلة فيديو سب زميلاتها بالمدرسة

حذفها واعتذر، تهنئة بيراميدز تفجر خلافا ناريا بين عضوي مجلس إدارة الأهلي

أسطول الصمود العالمي: سماع دوي انفجار قوي بالقرب من سفينة "دير ياسين"

أول تعليق من شقيق أنغام على حفلها التاريخي بمسرح رويال ألبرت هول في لندن

هجوم بالمسيرات على "أسطول الصمود" قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات

زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين ويرشح دولتين عربيتين لاستضافة الحدث

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع جديد في الرمان والعنب وانخفاض البرتقال أبو سرة

بعد الفوز بلقب القارات الثلاث، موعد مباريات بيراميدز ببطولة كأس الإنتركونتيننتال في الدوحة

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads