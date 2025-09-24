مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي وكأس كاراباو

تقام اليوم الأربعاء، عدة مباريات في الدوري الأوروبي والدوري المصري الممتاز والدوري الإسباني وكأس كاراباو وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الدوري المصري الممتاز

إنبي ضد الإسماعيلي - الساعة 5 مساء - قناة أون سبورت 1.

سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت - الساعة 8 مساء - قناة أون سبورت 1.

البنك الأهلي ضد وادي دجلة - الساعة 8 مساء - قناة أون سبورت 2.

سيراميكا كليوباتر، فيتو

الدور الإسباني

خيتافي ضد ألافيس - الساعة 8 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

أتليتكو مدريد ضد رايو فاليكانو - الساعة 10:30 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

ريال سوسيداد ضد مايوركا - الساعة 10:30 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

الدوري الأوروبي

نيس ضدو روما - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

دينامو زغرب ضد فنربخشة - الساعة 10 مساءً

سبورتينج براجا ضد فينورد - الساعة 10 مساءً

ريال بيتيس ضد نوتنجهام فورست - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD

أرسنال، فيتو

كأس كارباو

هدرسفيلد تاون ضد مانشستر سيتي - الساعة 9:45 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

توتنهام ضد دونكاستر روفرز - الساعة 9:45 مساء - قناة بي إن سبورت 7 HD

نيوكاسل ضد برادفورد سيتي - الساعة 9:45 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

بورت فايل ضد أرسنال - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 9 HD

كاس خادم الحرمين

نادي الجبيل ضد الرياضي - الساعة 6:10 مساء - ثمانية 1

الجبلين ضد الفتح - الساعة 6:45 مساء - ثمانية 1

العروبة ضد القادسية - الساعة 9 مساء - ثمانية 1

الدوري الإماراتي

الجزيرة ضد الوحدة - الساعة 7:25 مساء - قناة أبو ظبي الرياضية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.