اليوم، أولى جلسات استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات على حبسهم 4 سنوات

تنظر محكمة أكتوبر اليوم الأربعاء، أولى جلسات استئناف المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات على حكم حبسهم 4 سنوات.

وقضت محكمة أكتوبر بمعاقبة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات؛ بالحبس 4 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة إصابة الفتيات نتيجة مطاردتهم للضحايا وتعمدهم مضايقتهن.

الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية

ووجه للمتهمين تهمة تعريض المجني عليهما رنا إبراهيم ونزال يوسف للخطر، وكان ذلك بالطريق العام، وذلك حال ملاحقة وتتبع المجني عليهما، والتسبب خطأ في إصابة المجني عليهما مستخدمين السيارات المضبوطة والتسبب في الاصطدام بسيارة نقل ما أحدث بهما الإصابات المثبتة بالتقارير الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.