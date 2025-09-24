عملاقة سينما الستينيات، وفاة الممثلة الإيطالية كلوديا كاردينالي عن عمر 87 عاما

غيب الموت، يوم الثلاثاء عملاقة سينما ستينيات القرن العشرين الممثلة الفرنسية الإيطالية كلوديا كاردينالي، التي رحلت عن عمر يُناهز الـ87 عامًا.

ورحلت كاردينالي "عن 87 عامًا محاطةً بأبنائها" في مقر إقامتها في تيمور بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، بحسب مدير أعمالها.



وأدّت كاردينالي المولودة في تونس أدوارًا في أفلام لعدد من أبرز المخرجين، مثل: لوكينو فيسكونتي، وفيديريكو فيليني، وريتشارد بروكس، وهنري فيرنوي، وسيرجيو ليوني.

وقال مدير أعمالها لوران سافري في رسالة نصية إلى "فرانس برس"، "إنها تترك لنا إرث امرأة حرة وملهَمة، في مسيرتها كفنانة وكامرأة على السواء".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.