الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

متعمد، البيت الأبيض يهدد بعد تعطل السلم الكهربائي بترامب وميلانيا والأمم المتحدة ترد (فيديو)

تعطل سلم كهربائي
تعطل سلم كهربائي بترامب وميلانيا في الأمم المتحدة، فيتو

دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض الثلاثاء إلى "فصل فوري" لأي شخص قد يكون تسبّب بتوقف مفاجئ لسلم كهربائي لدى وصول الرئيس دونالد ترامب إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجاء في منشور للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على منصة إكس "إذا قام شخص ما في الأمم المتحدة عمدًا بإيقاف السلم الكهربائي عندما استخدمه الرئيس والسيدة الأولى، فيجب فصله فورًا وفتح تحقيق".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح لوكالة فرانس برس "إن شخصًا كان أمام الرئيس فعّل عن غير قصد آلية الأمان"، لافتًا إلى أن السلَّم أعيد تشغيله لاحقًا.

وقبل إلقائه كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صعد ترامب خلف زوجته ميلانيا على سلم كهربائي سرعان ما توقّف.

وحافظ الرئيس والسيدة الأميركية الأولى على توازنهما ثم صعدا السلّم.

وسبّبت الحادثة انزعاجا كبيرا لترامب الذي يبدي حساسية كبرى حيال أي خلل خلال إطلالاته العلنية.

وفي كلمته، قال ترامب "شيئان قدّمتهما الأمم المتحدة لي هما سلّم كهربائي سيء وشاشة تلقين سيئة"، مشيرا إلى حادثة تقنية وقعت قبيل خطابه.

وبهذا الصدد قال المتحدث باسم المنظمة "لا تعليق لدينا لأن شاشة التلقين الخاصة بالرئيس الأميركي يديرها البيت الأبيض".

ولاحقا اشتكى ترامب من هذه الأعطال في منشور على تروث سوشيال.

وأرفقت ليفيت منشورها على إكس بمقتطف من مقالة لصحيفة ذا تايمز تفيد بإشارة موظفين في الأمم المتحدة من باب المزاح إلى احتمال إيقاف السلالم الكهربائية والمصاعد لدى وصول الرئيس الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحدثة باسم البيت الابيض سلم كهربائي الرئيس دونالد ترامب مقر الأمم المتحدة في نيويورك المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت منصة إكس إيقاف السلم الكهربائي المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ميلانيا

الأكثر قراءة

هجوم بالمسيرات على "أسطول الصمود" قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

متعمد، البيت الأبيض يهدد بعد تعطل السلم الكهربائي بترامب وميلانيا والأمم المتحدة ترد (فيديو)

كأس كاراباو، تشيلسي يتأخر أمام لينكولن بهدف نظيف في الشوط الأول

مشادة كلامية بين فيريرا والصحفيين عقب انتهاء مباراة الزمالك والجونة، ما السبب؟

القبض نزل، بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

إسبانيول يخطف تعادلا بهدف +90 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، إشبيلية يتأخر بهدف أمام فياريال بالشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads